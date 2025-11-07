Precios del pescado en el Mercado de Coche: montos al 7 de noviembre

El Mercado Mayorista de Coche en Caracas, continúa siendo un punto clave de la economía alimentaria en la capital, reflejando variaciones en los precios del pescado y los mariscos esta semana.
De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de estas proteínas, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Especies populares: pescados
Dentro de las opciones más accesibles y comúnmente consumidas, varias especies se sitúan en un rango de precios intermedio a bajo.
El Corocoro encabeza esta lista con un precio de 800 bolívares (bs) por kilogramo. Otras opciones económicas incluyen el Bocachico y el Roncador, ambos disponibles a 700 bs por kg, ofreciendo alternativas para presupuestos más ajustados.
La pepitona se une a este grupo de bajo costo, cotizándose también en 700 bs por kg.
Para quienes buscan especies de mayor valor culinario y comercial, los precios alcanzan las siguientes cifras:
- Pargo: 1.700 bolívares por kg
- Carite: 1.200 bolívares por kg
- Róbalo: 1.200 bolívares por kg.
- Cazón: 1.300 bolívares por kg.
Opciones procesadas y filetes
El mercado también ofrece alternativas para una preparación más rápida, como los filetes y el pescado palagar. El Atún Palagar y la Bandeja de Filete de Merluza o Curvina se cotizan al mismo precio: 1.400 bs por kg.
Precio de los mariscos
Los mariscos, considerados productos delicatesen, presentan los precios más altos del mercado.
- Calamar: 3.000 bolívares por kg
- Camarón crudo: 2.300 bolívares por kg
- Camarón con concha: 2.200 bolívares por kg, Camarón precocido: 2.500 bolívares por kg. Mejillón se ofrece a 1.800 bolívares por kg
- Cangrejos a 750 bolívares kg.
