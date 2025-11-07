Cenas de Thanksgiving por menos de $20 en EEUU: alcanzan hasta para 10 personas

Suscríbete a nuestros canales

Una variedad de minoristas importantes ha decidido reducir los precios de las cenas de Acción de Gracias para facilitar el acceso a esta tradicional comida festiva.

Esta medida llega en un contexto donde muchas familias buscan opciones más costosas para celebrar el día gracias al impacto de la suspensión de beneficios y la falta de pagos ligados al cierre del gobierno. La información fue obtenida del portal web Telemundo Chicago.

Target ha anunciado que su paquete anual de cena festiva tendrá un precio menor a $20, con un costo aproximado de menos de $5 por persona antes de impuestos. Este conjunto incluye un pavo congelado Good & Gather de hasta 10 libras, diseñado para servir a cuatro personas.

Además, se contemplan acompañantes como papas russet, salsa de arándano en gelatina, mezcla para relleno, salsa de pavo estilo casero, pan francés y maíz congelado.

Walmart ofrece un paquete para 10 personas por $39.92, un promedio de menos de $4 por comensal, que incluye un pavo Butterball de 13.5 libras y diversos acompañantes como cebollas fritas, sopa cremosa de champiñones, relleno, panecillos, verduras surtidas y productos para preparar postres típicos.

Por su parte, Aldi presenta productos individuales para que los clientes armen su cena, destacando un pavo entero de 14.5 libras a $11.17 y bases para pasteles listas para hornear a $1.95, con un total estimado de alrededor de $40 para una cena para 10 personas.

La adaptación de estos minoristas a las necesidades económicas actuales busca ofrecer opciones accesibles a las familias para que puedan celebrar la festividad con una comida tradicional.

Este año, el paquete de Walmart sirve a una familia de 10 personas e incluye un banquete completo:

Pavo Butterball de 13.5 libras

Cebollas fritas Kinder’s de 4.5 oz

Sopa cremosa de champiñones Campbell’s (1 lata de 10.5 oz)

Relleno de pavo Stove Top (paquete doble de 2 x 6 oz)

Panecillos Great Value (12 unidades)

Papas russet frescas (5 lb)

Arándanos frescos (12 oz)

Zanahorias baby Great Value (2 lb)

Maíz Great Value (3 latas de 15 oz)

Ejotes Great Value (3 latas de 14.5 oz)

Macarrones con queso artesanal Great Value (3 cajas de 12 oz)

Mezcla para salsa gravy Great Value (2 sobres de 0.87 oz)

Bases para pay Great Value

Leche evaporada Great Value (12 fl oz)

Puré de calabaza 100% Great Value (15 oz)

