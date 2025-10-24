¡Alerta por costos! La gripe aviar y la inflación amenazan la cena de Thanksgiving: por qué suben los precios

Suscríbete a nuestros canales

A pocas semanas de celebrar Thanksgiving Day, las familias estadounidenses enfrentan un nuevo desafío: una escasez de pavos sin precedentes en 4 décadas. La combinación de brotes de gripe aviar y el aumento de los costos de producción ha reducido drásticamente el número de aves disponibles.

Según la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola (AFBF), los precios mayoristas del pavo son hoy alrededor de 40% más altos que el año pasado. El motivo principal es el impacto de la influenza aviar altamente patógena (HPAI) y la caída en la producción.

¿Por qué la producción de pavos cayó a mínimos históricos?

En 2025 se criaron 195 millones de pavos en todo el país, lo que representa una población un 3% menos que el año anterior. Esta es la población más baja registrada desde principios de los años 80.

El virus HPAI ha afectado a 18.7 millones de pavos desde 2022. Solo en lo que va de 2025, 2.2 millones de pavos se han visto comprometidos en 12 estados, según datos actualizados al 1 de octubre. Cada brote obliga a sacrificar aves enteras para contener la enfermedad.

¿Cómo afecta esta crisis los precios en los supermercados?

El aumento del 40% en el mercado mayorista se traslada al consumidor. Un analista agrícola citado por Bloomberg prevé que el precio promedio de la cena volverá a subir en 2025 debido a la presión de los costos.

Como ejemplo, el año pasado los neoyorquinos pagaron $35.85 en promedio por un pavo de 15 libras. Con el alza actual, los expertos anticipan que los precios en los supermercados podrían escalar hasta los $40 o más por un pavo de tamaño medio.

¿Qué declaró la industria avícola sobre el suministro?

La Federación Nacional del Pavo (NTF) intentó transmitir tranquilidad. Su presidenta, Leslee Oden, aseguró a Axios que habrá suficiente suministro para las cenas de Acción de Gracias. Oden confía en que habrá suficiente pavo congelado.

La marca Butterball, una de las más reconocidas, también confirmó que "habrá abundante oferta", pese a los retos. Sin embargo, Oden recomendó a los consumidores planificar con antelación y comprar sus pavos lo antes posible si buscan un tamaño o tipo específico.

