Best Buy anuncia cierre en Bowie Town Center: ¿Dónde comprar ahora tus electrónicos?

El cierre del Best Buy Outlet en el centro comercial Bowie Town Center, en el condado de Prince George, Maryland, marcará otro paso en la reestructuración de la cadena de electrónica más grande de Estados Unidos.

La tienda, que abrió en la primavera de 2024, cerrará definitivamente el 1 de noviembre, según confirmó un portavoz de la compañía al portal MoCo Show.

La noticia llega apenas un año después de que el Best Buy tradicional del mismo centro comercial bajara sus santamarías en septiembre de 2023.

Otro golpe al modelo minorista físico

El anuncio deja solo una tienda outlet operativa en toda el área metropolitana de Washington D.C., ubicada en Manassas, Virginia, a unas 60 millas de distancia.

Aunque los compradores en Maryland aún pueden acudir a 23 sucursales tradicionales, el cierre genera descontento entre quienes buscaban productos electrónicos a precios rebajados.

Las tiendas outlet de Best Buy se caracterizan por ofrecer televisores, computadoras, teléfonos y electrodomésticos con descuentos considerables, muchos de ellos provenientes de devoluciones o artículos de caja abierta.

En redes sociales, residentes locales comentaron que el cierre ha traído rebajas de hasta el 50% adicionales en productos ya descontados, lo que ha generado un repunte temporal en las ventas antes del cierre definitivo.

Aún no se ha confirmado si los empleados serán reubicados en otras sucursales del estado.

Un cierre más dentro de una estrategia nacional

La decisión se alinea con el plan corporativo de Best Buy, que contempla cerrar entre 10 y 15 tiendas durante 2025, de acuerdo con su conferencia sobre resultados del cuarto trimestre de 2024.

Según el director financiero, Matt Bilunas, la empresa revisa cada local al finalizar sus contratos de alquiler para decidir si permanece abierto.

Por su parte, la directora ejecutiva Corie Barry adelantó que la compañía enfocará sus recursos en renovar tiendas existentes y fortalecer las ventas en línea, reduciendo la apertura de nuevos locales.

Entre 2020 y 2023, Best Buy cerró cerca de 70 tiendas, mientras la demanda de electrónicos cayó tras el auge de consumo generado por la pandemia.

El cambio en los hábitos de los consumidores, impulsado por la inflación y la preferencia por las compras digitales, ha obligado a la empresa a reducir sus espacios físicos y adaptar sus tiendas para procesar más pedidos en línea, reflejando el nuevo rumbo del comercio minorista en Estados Unidos.

