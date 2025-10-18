Cierre de Gobierno en EEUU afecta los vuelos comerciales: sepa qué hacer para no sufrir las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

El Cierre de Gobierno en Estados Unidos impacta directamente en la fluidez del tráfico aéreo en todo el país. Aeropuertos importantes como el Reagan en Washington, D.C., ya reportan retrasos promedio de 30 minutos a causa de la escasez de personal clave.

Aunque los controladores aéreos y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se consideran empleados esenciales y deben presentarse a trabajar, la falta de pago inminente provoca un aumento en las ausencias por enfermedad.

Esta situación obliga a la Administración Federal de Aviación (FAA) a reducir sus operaciones para mantener la seguridad, confirmando que estas brechas de personal serán un desafío constante mientras persista el cierre.

Ante la creciente incertidumbre, los expertos en viajes aconsejan a los pasajeros extremar las precauciones antes de dirigirse a la terminal, según publica El Tiempo Latino.

Recomendaciones

La recomendación principal es verificar el estado de su vuelo a través de la aplicación de la aerolínea o sitios como FlightAware.com, y consultar la página web de la FAA para detectar retrasos generalizados.

Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, señaló a WTOP que un acuerdo en el Congreso podría terminar con esta situación en cualquier momento.

Si una cancelación se produce, la velocidad de reacción resulta fundamental: los pasajeros deben hacer fila para hablar con un representante de servicio al cliente, pero también contactar de inmediato a la aerolínea por teléfono o redes sociales (como X) para asegurar una reprogramación sin costo adicional.

Consejos

El actual escenario de viajes genera múltiples interrogantes sobre los derechos de los pasajeros y las alternativas disponibles:

Contratar un seguro de viaje: Revisar si el seguro adquirido o el de la tarjeta de crédito cubre interrupciones por falta de personal.

Usar el número de viajero frecuente: Llamar a la aerolínea con el número de un acompañante con estatus alto en el programa de lealtad para agilizar la atención.

Ser amable: Mantener la cortesía con los agentes de servicio, quienes manejan a muchos pasajeros frustrados.

Consideraciones

El medio también aborda otras consideraciones esenciales para los usuarios que necesiten viajar:

¿Puedo pedir que me reserven en otra aerolínea? Se puede solicitar, pero las aerolíneas solo tienen obligación de reubicar a los pasajeros en vuelos asociados.

¿Tengo derecho a un reembolso? Sí, si la aerolínea cancela el vuelo, tiene la obligación legal de reembolsar el costo total, incluyendo servicios adicionales como equipaje.

¿Existe compensación por alojamiento o comidas? No, la normativa en Estados Unidos no obliga a las aerolíneas a cubrir gastos adicionales por demoras o cancelaciones, incluso si la falla es de la compañía.

Si los problemas en el sistema aéreo se agudizan, los viajeros podrían considerar opciones de transporte terrestre como trenes, autobuses o automóviles.

Sin embargo, los expertos advierten que la escasez de controladores afecta a todo el sistema, y es improbable que una aerolínea funcione a tiempo si el resto del sector experimenta problemas.

El cierre gubernamental pone a prueba la paciencia de miles de viajeros y la capacidad operativa del sistema aéreo nacional, por lo que mantenerse informado y actuar con rapidez se convierte en el mecanismo importante para mitigar el impacto en los planes de viaje.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube