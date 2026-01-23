Zoom ajusta sus tarifas de casillero internacional para envíos aéreos: así quedan los precios

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de servicios logísticos Zoom anunció un incremento en las tarifas de su flete aéreo para el servicio de casillero internacional.

De acuerdo con su página web, la medida que entró en vigencia el pasado 19 de enero de 2026, responde principalmente a que el 80% de los costos operativos están calculados en divisas, sumado a los retos recientes en las conexiones aéreas.

Debido a ello, los recargos aplicados por las aerolíneas aliadas obligaron a realiza un ajuste del 20%, en pro de mantener la calidad y continuidad de sus operaciones.

Nuevos precios para el envío aéreo

El ajuste impacta directamente en el costo por peso de los paquetes traídos desde EEUU. Los envíos que se procesen a partir del 19 de enero se regirán por los siguientes montos:

Medio kilo (o fracción) : pasa de $13.5 a $16.2.

: pasa de $13.5 a $16.2. Un kilo: pasa de $27 a $32.4.

Es importante destacar que si sus paquetes llegaron al almacén de Miami antes de la fecha mencionada, se les respetará el precio anterior, incluso si se entregan en Venezuela días después.

¿Qué servicio ofrece Zoom?

Aunque el casillero es su servicio más popular para compras en tiendas como Amazon, Zoom ofrece en Venezuela un catálogo completo de soluciones:

Envíos Nacionales : traslado de paquetes en todo el país con opción de "Cobro en Destino", muy utilizado por emprendedores.

: traslado de paquetes en todo el país con opción de "Cobro en Destino", muy utilizado por emprendedores. Remesas y Divisas : a través de su alianza con Western Union, permiten recibir dinero del exterior (en bolívares o dólares en efectivo) y realizar operaciones legales de compra y venta de divisas a tasa oficial.

: a través de su alianza con Western Union, permiten recibir dinero del exterior (en bolívares o dólares en efectivo) y realizar operaciones legales de compra y venta de divisas a tasa oficial. Envíos Marítimos : una alternativa más lenta pero económica para traer carga pesada o de gran tamaño que no cabe en un avión.

: una alternativa más lenta pero económica para traer carga pesada o de gran tamaño que no cabe en un avión. Exportación: servicio para enviar documentos o mercancía desde Venezuela hacia más de 200 países.

