PoliChacao abre vacantes en sus filas: beneficios y requisitos

La policía del municipio Chacao informó este 23 de enero, que han abierto vacantes para quienes quieran hacer parte de este organismo de seguridad en los cargos de oficial, primer oficial y oficial jefe.
"Únete al equipo que hace posible el orden y la seguridad en Chacao, sé parte de funcionarios referentes a nivel nacional. Iniciamos el proceso de selección para Ingresos Extraordinarios", detalló la institución en sus redes sociales.
Para los interesados, pueden solicitar más información al número 0424-155-5705 (Horario de oficina).
Beneficios que ofrecen
- HCM, pólizas de vida, servicios funerarios, telemedicina, oftalmología y odontología.
- Servicio médico 24/7, farmacia y fisioterapia en las instalaciones de PoliChacao
- Bonificaciones especiales del municipio durante todo el año
- Plan vacacional para hijos menores, bono de juguetes, bono de útiles escolares
- Acceso a gimnasio y actividades deportivas del municipio
Requisitos
- Título de bachiller original y fondo negro
- Curso de formación policial o TSU en servicio de policía
- Cese de funciones
- Aceptación de renuncia
- Solvencia policial
- Antecedentes de servicio
- Récord disciplinario
- No poseer antecedentes penales
