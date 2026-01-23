PoliChacao abre vacantes en sus filas: beneficios y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La policía del municipio Chacao informó este 23 de enero, que han abierto vacantes para quienes quieran hacer parte de este organismo de seguridad en los cargos de oficial, primer oficial y oficial jefe.

"Únete al equipo que hace posible el orden y la seguridad en Chacao, sé parte de funcionarios referentes a nivel nacional. Iniciamos el proceso de selección para Ingresos Extraordinarios", detalló la institución en sus redes sociales.

Para los interesados, pueden solicitar más información al número 0424-155-5705 (Horario de oficina).

Beneficios que ofrecen

HCM, pólizas de vida, servicios funerarios, telemedicina, oftalmología y odontología.

Servicio médico 24/7, farmacia y fisioterapia en las instalaciones de PoliChacao

Bonificaciones especiales del municipio durante todo el año

Plan vacacional para hijos menores, bono de juguetes, bono de útiles escolares

Acceso a gimnasio y actividades deportivas del municipio

Requisitos

Título de bachiller original y fondo negro

Curso de formación policial o TSU en servicio de policía

Cese de funciones

Aceptación de renuncia

Solvencia policial

Antecedentes de servicio

Récord disciplinario

No poseer antecedentes penales

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube