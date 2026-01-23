Empleos

PoliChacao abre vacantes en sus filas: beneficios y requisitos

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 10:33 am
La policía del municipio Chacao informó este 23 de enero, que han abierto vacantes para quienes quieran hacer parte de este organismo de seguridad en los cargos de oficial, primer oficial y oficial jefe.

"Únete al equipo que hace posible el orden y la seguridad en Chacao, sé parte de funcionarios referentes a nivel nacional. Iniciamos el proceso de selección para Ingresos Extraordinarios", detalló la institución en sus redes sociales.

Para los interesados, pueden solicitar más información al número 0424-155-5705 (Horario de oficina).

Beneficios que ofrecen

  • HCM, pólizas de vida, servicios funerarios, telemedicina, oftalmología y odontología.
  • Servicio médico 24/7, farmacia y fisioterapia en las instalaciones de PoliChacao
  • Bonificaciones especiales del municipio durante todo el año
  • Plan vacacional para hijos menores, bono de juguetes, bono de útiles escolares
  • Acceso a gimnasio y actividades deportivas del municipio

 Requisitos

  • Título de bachiller original y fondo negro
  • Curso de formación policial o TSU en servicio de policía
  • Cese de funciones
  • Aceptación de renuncia
  • Solvencia policial
  • Antecedentes de servicio
  • Récord disciplinario
  • No poseer antecedentes penales

