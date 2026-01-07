Conferry busca profesionales en varios estados del país: conoce las vacantes disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal de transporte marítimo, La Nueva Conferry, anunció que está en búsqueda de personal profesional en varios estados del país.

A través de su cuenta en Instagram, Conferry difundió cuáles son las vacantes y los requisitos requeridos para postularse a estas ofertas de empleo.

Oferta laboral en Conferry

De acuerdo con la información difundida, Conferry está en la búsqueda de profesionles para trabajar en estas áeras:

Mantenimiento naval

Flota

Administración

Comercialización

Tecnología

Todos aquellos interesados, deben enviar su currículum actualizado al siguiente correo: [email protected]

Anzoátegui

Vacantes:

Mecánico naval especialista en motores Volvo Penta y Caterpillar

Electromecánico Mención Naval

Electrónico Mención Naval

Informático Naval

Recaudos:

Técnicos Reparadores

Alta experiencia

Residenciado en el estado Anzoátegui

Vacantes para Oficiales de la Marina Mercante

Capitán de Altura

Jefe de Máquinas

Primer Maquinista

Primer piloto

Recaudos:

Licenciados Náuticos

Alta experiencia en navegación

Egresado de la Universidad Marítima del Caribe

Vacantes para Lic. en Contaduría Pública y Adminsitración

Profesional universitario con título en administración y contaduría con experiencia

Conocimiento en materia presupuestaria, administrativa y financiera

Conocimiento y manejo en el sistema SIGESP

Conocimiento de la normativa legal vigente

Experiencia en el área de Compras

Recaudos:

Experiencia mínima de 8 años

Masculino de edad entre 35 y 40 años

Residenciado en el estado Nueva Esparta, Porlamar o zonas aledañas

Vacantes para T.S.U. o Lic. en Adminsitración

Profesional universitario con título en administración

Conocimientos informáticos

Alto conocimiento en paquete Office

Recaudos:

Alta experiencia en el área

Residenciado en el Distrito Capital

Masculino entre 35 y 40 años de edad

Vacantes para T.S.U. en Informática

Experiencia en redes Lan, Wan, CCTV y soportes de sistemas informáticos (Office, Windows, Linux)

Conocimiento en puntos de ventas, manejo de herramientas básicas en base de datos, Sigesp, correo electrónico

Residenciado en el estado Anzóategui, preferiblemente en puerto La Cruz o Guanta para trabajar en ambas zonas

Masculino entre 35 y 40 años

Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Nva. Esparta

T.S.U. en administración con experiencia

Conocimiento y experiencia en el área de bienes patrimoniales

Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas

Recaudos:

Masculino edad entre 35 y 40 años

Residenciado en el estado Nueva Esparta, preferiblemente en Porlamar o zonas cercanas

Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Anzoátegui

T.S.U. en administración con experiencia

Conocimiento en el área de ventas y comercialización

Conocimiento y manejo de paquete Office

Recaudos:

Masculino edad entre 35 y 40 años

Residenciado en el estado Anzoátegui, preferiblemente en Puerto La Cruz y Guanta

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube