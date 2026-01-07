Conferry busca profesionales en varios estados del país: conoce las vacantes disponibles

La empresa estatal de transporte marítimo, La Nueva Conferry, anunció que está en búsqueda de personal profesional en varios estados del país.
A través de su cuenta en Instagram, Conferry difundió cuáles son las vacantes y los requisitos requeridos para postularse a estas ofertas de empleo.
Oferta laboral en Conferry
De acuerdo con la información difundida, Conferry está en la búsqueda de profesionles para trabajar en estas áeras:
- Mantenimiento naval
- Flota
- Administración
- Comercialización
- Tecnología
Todos aquellos interesados, deben enviar su currículum actualizado al siguiente correo: [email protected]
Anzoátegui
Vacantes:
- Mecánico naval especialista en motores Volvo Penta y Caterpillar
- Electromecánico Mención Naval
- Electrónico Mención Naval
- Informático Naval
Recaudos:
- Técnicos Reparadores
- Alta experiencia
- Residenciado en el estado Anzoátegui
Vacantes para Oficiales de la Marina Mercante
- Capitán de Altura
- Jefe de Máquinas
- Primer Maquinista
- Primer piloto
Recaudos:
- Licenciados Náuticos
- Alta experiencia en navegación
- Egresado de la Universidad Marítima del Caribe
Vacantes para Lic. en Contaduría Pública y Adminsitración
- Profesional universitario con título en administración y contaduría con experiencia
- Conocimiento en materia presupuestaria, administrativa y financiera
- Conocimiento y manejo en el sistema SIGESP
- Conocimiento de la normativa legal vigente
- Experiencia en el área de Compras
Recaudos:
- Experiencia mínima de 8 años
- Masculino de edad entre 35 y 40 años
- Residenciado en el estado Nueva Esparta, Porlamar o zonas aledañas
Vacantes para T.S.U. o Lic. en Adminsitración
- Profesional universitario con título en administración
- Conocimientos informáticos
- Alto conocimiento en paquete Office
Recaudos:
- Alta experiencia en el área
- Residenciado en el Distrito Capital
- Masculino entre 35 y 40 años de edad
Vacantes para T.S.U. en Informática
- Experiencia en redes Lan, Wan, CCTV y soportes de sistemas informáticos (Office, Windows, Linux)
- Conocimiento en puntos de ventas, manejo de herramientas básicas en base de datos, Sigesp, correo electrónico
- Residenciado en el estado Anzóategui, preferiblemente en puerto La Cruz o Guanta para trabajar en ambas zonas
- Masculino entre 35 y 40 años
Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Nva. Esparta
- T.S.U. en administración con experiencia
- Conocimiento y experiencia en el área de bienes patrimoniales
- Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas
Recaudos:
- Masculino edad entre 35 y 40 años
- Residenciado en el estado Nueva Esparta, preferiblemente en Porlamar o zonas cercanas
Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Anzoátegui
- T.S.U. en administración con experiencia
- Conocimiento en el área de ventas y comercialización
- Conocimiento y manejo de paquete Office
Recaudos:
- Masculino edad entre 35 y 40 años
- Residenciado en el estado Anzoátegui, preferiblemente en Puerto La Cruz y Guanta
