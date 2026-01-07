Empleo

Conferry busca profesionales en varios estados del país: conoce las vacantes disponibles

Sepa a dónde debe enviar su CV para postularse 

Por Selene Rivera
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 05:32 pm
Conferry busca profesionales en varios estados del país: conoce las vacantes disponibles
Foto: Referencial

La empresa estatal de transporte marítimo, La Nueva Conferry, anunció que está en búsqueda de personal profesional en varios estados del país.

A través de su cuenta en Instagram, Conferry difundió cuáles son las vacantes y los requisitos requeridos para postularse a estas ofertas de empleo.

Oferta laboral en Conferry

De acuerdo con la información difundida, Conferry está en la búsqueda de profesionles para trabajar en estas áeras:

  • Mantenimiento naval
  • Flota
  • Administración
  • Comercialización
  • Tecnología

Todos aquellos interesados, deben enviar su currículum actualizado al siguiente correo: [email protected]

Anzoátegui

Vacantes:

  • Mecánico naval especialista en motores Volvo Penta y Caterpillar
  • Electromecánico Mención Naval
  • Electrónico Mención Naval
  • Informático Naval

Recaudos: 

  • Técnicos Reparadores
  • Alta experiencia
  • Residenciado en el estado Anzoátegui

Vacantes para Oficiales de la Marina Mercante

  • Capitán de Altura
  • Jefe de Máquinas
  • Primer Maquinista
  • Primer piloto

Recaudos:

  • Licenciados Náuticos
  • Alta experiencia en navegación
  • Egresado de la Universidad Marítima del Caribe

Vacantes para Lic. en Contaduría Pública y Adminsitración

  • Profesional universitario con título en administración y contaduría con experiencia
  • Conocimiento en materia presupuestaria, administrativa y financiera
  • Conocimiento y manejo en el sistema SIGESP
  • Conocimiento de la normativa legal vigente
  • Experiencia en el área de Compras

Recaudos:

  • Experiencia mínima de 8 años
  • Masculino de edad entre 35 y 40 años
  • Residenciado en el estado Nueva Esparta, Porlamar o zonas aledañas

Vacantes para T.S.U. o Lic. en Adminsitración

  • Profesional universitario con título en administración 
  • Conocimientos informáticos
  • Alto conocimiento en paquete Office

Recaudos:

  • Alta experiencia en el área
  • Residenciado en el Distrito Capital
  • Masculino entre 35 y 40 años de edad

Vacantes para T.S.U. en Informática

  • Experiencia en redes Lan, Wan, CCTV y soportes de sistemas informáticos (Office, Windows, Linux)
  • Conocimiento en puntos de ventas, manejo de herramientas básicas en base de datos, Sigesp, correo electrónico
  • Residenciado en el estado Anzóategui, preferiblemente en puerto La Cruz o Guanta para trabajar en ambas zonas
  • Masculino entre 35 y 40 años

Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Nva. Esparta

  • T.S.U. en administración con experiencia
  • Conocimiento y experiencia en el área de bienes patrimoniales
  • Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas

Recaudos:

  • Masculino edad entre 35 y 40 años
  • Residenciado en el estado Nueva Esparta, preferiblemente en Porlamar o zonas cercanas

Vacantes para T.S.U. en Adminsitración Anzoátegui

  • T.S.U. en administración con experiencia
  • Conocimiento en el área de ventas y comercialización
  • Conocimiento y manejo de paquete Office

Recaudos:

  • Masculino edad entre 35 y 40 años
  • Residenciado en el estado Anzoátegui, preferiblemente en Puerto La Cruz y Guanta

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Inmigrantes
Miércoles 07 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América