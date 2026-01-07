IVSS informa: así puedes obtener la condición de asegurado con derecho a prestaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó que la condición de asegurado con derecho a prestaciones está contemplada en la Ley del Seguro Social mediante la figura de la Continuación Facultativa.

Dicho mecanismo permite a los trabajadores que ya no están vinculados a una empresa o institución pública seguir cotizando de forma independiente y mantener su protección social.

¿Quiénes pueden solicitarla?

La Continuación Facultativa está dirigida a personas que desean continuar aportando al IVSS sin relación laboral activa.

Al formalizar este proceso, el solicitante puede acceder a las prestaciones económicas y asistenciales previstas en la normativa vigente, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el instituto.

Asimismo, el IVSS indicó que el procedimiento para adquirir esta condición es rápido y totalmente gratuito. No se requiere la intervención de gestores ni el pago de tasas adicionales, ya que todo el proceso se realiza directamente ante la institución.

El primer paso consiste en ingresar al portal web oficial del IVSS y descargar la planilla desde la sección Bibliotecas de Forma – Continuación Facultativa. Este documento debe ser completado con los datos personales antes de ser consignado en una oficina administrativa.

Recaudos exigidos por el IVSS

Copia de la cédula de identidad vigente

Copia del RIF vigente

Una vez reunidos los documentos, el trámite se completa al consignarlos en cualquier oficina administrativa del IVSS.

El personal del instituto se encarga de revisar la información y, tras su aprobación, otorgar la condición de asegurado con derecho a prestaciones, lo que garantiza la continuidad dentro del sistema de seguridad social venezolano.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube