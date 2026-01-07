Reciclaje de árboles de navidad en Dallas: conozca los puntos de entrega y las fechas límite

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de las festividades de fin de año, la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ha puesto en marcha su programa anual de gestión de residuos, invitando a participar activamente en la preservación del medio ambiente local.

El foco principal del anuncio es recordarle a los residentes sobre el reciclaje de árboles de Navidad naturales, una iniciativa que busca transformar lo que ahora se ha convertido en “basura” después de las festividades.

El destino de los árboles naturales: lugares de entrega

A diferencia de otros desechos, los árboles naturales poseen un alto valor orgánico.

La ciudad ha habilitado puntos estratégicos donde estos ejemplares serán triturados para crear acolchado (mulch), material que se reutilizará en McCommas Bluff para proyectos de drenaje y mejora de carreteras internas.

Los residentes tienen hasta el 24 de enero de 2026 para depositar sus árboles naturales sin costo en los siguientes puntos:

Estaciones de Transferencia (Límite de un árbol por hogar):

Noroeste: 9500 Harry Hines Blvd.

9500 Harry Hines Blvd. Noreste: 7677 Fair Oaks Ave.

7677 Fair Oaks Ave. Suroeste: 4610 S. Westmoreland Rd.

Vertedero McCommas Bluff (Sin límite de cantidad):

5100 Youngblood Rd.

Requisitos para la entrega:

Para que un árbol sea apto para el reciclaje, debe estar "desnudo".

Esto implica retirar luces, adornos, ganchos, bases y cualquier tipo de plástico o red.

Los árboles que se dejen con decoraciones o dentro de bolsas no podrán ser procesados como material reciclable y terminarán como basura común.

¿Qué hacer con el resto de los deshechos de Navidad?

No todo lo que brilla en las fiestas puede ir al carrito azul de reciclaje.

El Departamento de Sanidad de Dallas aclara que objetos como el papel de regalo metalizado, espumillones (oropel), adornos de vidrio y juguetes viejos deben desecharse en el carrito de basura gris, a menos que se encuentren en buen estado para ser donados.

En cuanto a los árboles artificiales, debido a que están fabricados con una mezcla de plásticos y metales, no son reciclables.

La ciudad recomienda donarlos si aún son funcionales o, en su defecto, disponer de ellos a través del servicio de recogida de objetos voluminosos o entregándolos directamente en las estaciones de transferencia.

Información adicional para la gestión de basura en Dallas

Para completar tu plan de limpieza post-festividades, ten en cuenta los siguientes recursos y consejos:

Servicio de objetos voluminosos: si decides sacar tu árbol natural durante la recogida programada de matorrales y objetos voluminosos en tu calle, ten en cuenta que este método no garantiza su reciclaje, ya que generalmente se recolecta junto con otros desechos mixtos que van directo al vertedero.

si decides sacar tu árbol natural durante la recogida programada de matorrales y objetos voluminosos en tu calle, ten en cuenta que este método no garantiza su reciclaje, ya que generalmente se recolecta junto con otros desechos mixtos que van directo al vertedero. Luces navideñas: no tires las luces viejas a la basura ni al reciclaje doméstico, ya que pueden enredarse en la maquinaria. Algunas tiendas de mejoras para el hogar (como Home Depot o Lowe's) a veces ofrecen programas de intercambio o reciclaje de luces LED.

no tires las luces viejas a la basura ni al reciclaje doméstico, ya que pueden enredarse en la maquinaria. Algunas tiendas de mejoras para el hogar (como Home Depot o Lowe's) a veces ofrecen programas de intercambio o reciclaje de luces LED. App Dallas Sanitation: descarga la aplicación gratuita para recibir recordatorios sobre tus días de recolección y alertas sobre cambios en el servicio debido al clima invernal.

descarga la aplicación gratuita para recibir recordatorios sobre tus días de recolección y alertas sobre cambios en el servicio debido al clima invernal. Horarios de atención: las estaciones de transferencia suelen operar de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 a.m. para entrega gratuita de residentes, y los sábados en horarios extendidos. Se recomienda verificar en Dallas.gov/Sanitation antes de asistir.

