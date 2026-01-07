¿Buscas empleo? IVSS abre vacantes en el Hospital Domingo Luciani: requisitos esenciales y cómo postularte

Suscríbete a nuestros canales

El Hospital "Dr. Domingo Luciani" inició una búsqueda de nuevos trabajadores para integrarse a su equipo en el área administrativa.

A través de sus redes sociales se informó que la convocatoria está abierta para personas que tengan vocación de servicio y deseen crecer en el área laboral.

El proceso es sencillo y solo requiere que presentes tus documentos completos en el hospital para ser tomado en cuenta en el proceso de selección de personal.

¿Quiénes pueden postularse?

El hospital necesita personas que cumplan con tres condiciones básicas: ser bachiller, saber manejar herramientas de computación y tener disposición para trabajar como registrador en las oficinas administrativas.

No se menciona experiencia previa complicada, por lo que es una buena opción para quienes buscan empezar en el área de oficina.

Documentos que debes entregar

Para postularte, debes preparar dos juegos de copias de los siguientes documentos:

Tu currículo actualizado.

Cédula de identidad vigente.

Registro de Información Fiscal (RIF).

Constancia del CNE (Registro Electoral).

Copia de tus títulos obtenidos (bachiller u otros).

¿Cómo entregar la carpeta?

Es muy importante que toda la documentación esté organizada en carpetas amarillas tamaño carta.

Debes dirigirte directamente a la sede del Hospital "Dr. Domingo Luciani" para hacer la entrega formal de estos papeles y esperar a ser contactado por el equipo de recursos humanos.

