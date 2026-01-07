Maternidad Santa Ana en Caracas abre vacantes en todas sus áreas: así pueden postularse

Suscríbete a nuestros canales

El hospital regional especializado Clínica Maternidad Santa Ana, ubicado en Caracas, inició un proceso de captación de talento humano para fortalecer su equipo de trabajo este 2026.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), publicó una extensa lista de vacantes que abarca tanto especialidades médicas como cargos técnicos y operativos.

Esta convocatoria responde a la necesidad de optimizar la atención materno-infantil en la capital, asegurando que cada departamento cuente con el personal adecuado.

La oferta incluye:

Médicos anestesiólogos.

Médicos Neonatólogos.

Médicos Pediatras.

Médicos Radiólogos.

Licenciada o T.S.U en enfermería.

Aseadores.

Bioanalístas.

Asistentes en dieta.

Asistentes de inventario.

Además, se abrieron vacantes para cargos administrativos especializados como estadísticos de salud y almacenistas, ambos se requiere experiencia previa.

La gerencia de recursos humanos del hospital enfatizó que se valorará positivamente que los postulantes residan en zonas cercanas a la institución y dentro de la Gran Caracas.

Los interesados deberán digitalizar sus documentos así como la síntesis curricular y enviarlo al correo: [email protected].

Se recomienda incluir referencias laborables verificables y constancia de residencia, los encargados se contactarán con los preseleccionados para las entrevistas y pruebas técnicas correspondientes.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube