El sueño rural es posible: cómo obtener créditos para granjas pequeñas en EEUU

Iniciar un negocio agrícola en el noreste de Texas sin contar con un patrimonio familiar es una tendencia al alza tras el impacto de la crisis sanitaria global.

Diversas instituciones financieras y agencias federales estan implementado productos específicos para la adquisición de granjas, dirigidos principalmente a pequeños productores y ciudadanos de hasta 35 años que busquen establecerse en zonas rurales por primera vez.

Clasificación y requisitos de los préstamos

El primer paso consiste en determinar la categoría del solicitante dentro de los programas YBS (Joven, Principiante y Pequeño).

Se requiere ser menor de 35 años o tener menos de una década de experiencia en el sector. Para la evaluación financiera, es obligatorio presentar las declaraciones de impuestos de los últimos dos años, donde se utiliza el ITIN como número de identificación fiscal en caso de no contar con seguro social.

Además, se verifica que el puntaje de crédito sea igual o superior a 680 puntos para garantizar la capacidad de cumplimiento.

"El programa para jóvenes agricultores nos permitió adquirir nuestra primera parcela sin tener una herencia familiar previa en el campo", afirma Robert Evans, productor en el noreste de Texas.

Por su parte, Sarah Jenkins, ganadera de la región, señala:

"La clave del éxito en la solicitud fue presentar un plan de negocios realista que demostrara la capacidad de pago de la operación desde el primer año".

Validación del proyecto y cierre del préstamo

Una vez verificada la solvencia, el interesado debe entregar un plan de negocios agrícola que detalle el tipo de producción y los canales de comercialización.

Legacy Ag Credit evalúa este documento junto con la FSA (Agencia de Servicios Agrícolas), que suele actuar como garante del préstamo.

Tras la aprobación inicial, se procede a la tasación pericial del terreno para confirmar que su valor comercial y productivo coincida con el monto solicitado.

El procedimiento culmina con la firma de las notas de crédito y la transferencia de la propiedad. Este ciclo administrativo, desde la entrega de la documentación hasta el cierre final, toma un periodo de entre 30 y 90 días dependiendo de la complejidad de la tasación y la verificación de la zonificación del terreno.

Puede comunicarse o dirigirse a las siguientes sucursales de Legacy Ag Credit de lunes a viernes de 8 am a 4 pm:

Sulphur Springs: 319 Main Street, Sulphur Springs, TX 75482 | Tel: 903-885-9566

319 Main Street, Sulphur Springs, TX 75482 | Tel: 903-885-9566 Marshall: 2500 East End Blvd. N, Suite C, Marshall, TX 75670 | Tel: 430-323-4050

2500 East End Blvd. N, Suite C, Marshall, TX 75670 | Tel: 430-323-4050 Terrell: 1541 S State Highway 34, Terrell, TX 75160 | Tel: 972-932-3610

1541 S State Highway 34, Terrell, TX 75160 | Tel: 972-932-3610 Canton: 1017 West Dallas Street, Canton, TX 75103-0026 | Tel: 903-567-2251

1017 West Dallas Street, Canton, TX 75103-0026 | Tel: 903-567-2251 Gilmer: 1261 Highway 271 South, Gilmer, TX 75645 | Tel: 903-734-5550

1261 Highway 271 South, Gilmer, TX 75645 | Tel: 903-734-5550 Longview: 3538 Fourth Street, Longview, TX 75605 | Tel: 903-212-6150

