PNB abre vacantes para su comando de Operadores Tácticos Especiales: así debe ser el perfil de los aspirantes

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) inició la convocatoria oficial para el XVI Curso de Operadores Tácticos Especiales.
Está dirigido a funcionarios activos que deseen formar parte de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (U.O.T.E.).
Así lo dejaron saber a través de sus plataformas digitales, la división instó a los interesados a consignar sus expedientes en la sede de la unidad para iniciar el proceso de evaluación y selección.
Perfil del aspirante
Para ser admitido en este curso de especialización, el funcionario debe cumplir con los siguientes parámetros obligatorios:
-
Debe pertenecer actualmente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).
-
El proceso está abierto para los rangos de Oficial, Primer Oficial y Oficial Jefe.
-
Los aspirantes deben tener entre 20 y 28 años de edad.
-
Se requiere una estatura mínima de 1,70 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres.
-
Presentar un certificado de salud mental y físico óptimo, debidamente validado por expertos.
-
El funcionario no debe poseer antecedentes penales ni administrativos.
-
No se permite el ingreso de personas con tatuajes visibles.
Los documentos a consignar son:
La institución exige la elaboración de dos carpetas color marrón, tamaño oficio, debidamente identificadas en una etiqueta que contenga la jerarquía, nombres y apellidos, número de cédula, promoción y número de contacto del postulante.
-
Currículum Vitae actualizado.
-
Copia del Título de Bachiller.
-
Copia del Certificado emitido por la UNES.
-
Copia del Título de TSU o Licenciatura (en caso de poseerlo).
-
Postulación individual o general de la Unidad que requiere el diplomado.
-
Copia del RIF actualizado.
-
Constancia de Trabajo vigente.
-
Copia del Carnet Policial (en caso de poseerlo).
-
Constancia del CNE.
-
Un CD que contenga todos los documentos digitalizados.
Esta convocatoria representa una oportunidad de ascenso técnico y profesional para los oficiales que buscan especializarse en tácticas de intervención y operaciones de alta intensidad.
