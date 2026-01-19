Servicios

PNB abre vacantes para su comando de Operadores Tácticos Especiales: así debe ser el perfil de los aspirantes

Los aspirantes deben cumplir con una lista de recaudos y un perfil de alto rendimiento

Por Krisbell Quiñones
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 11:25 am
El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) inició la convocatoria oficial para el XVI Curso de Operadores Tácticos Especiales.

Está dirigido a funcionarios activos que deseen formar parte de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (U.O.T.E.). 

Así lo dejaron saber a través de sus plataformas digitales, la división instó a los interesados a consignar sus expedientes en la sede de la unidad para iniciar el proceso de evaluación y selección.

Perfil del aspirante

​Para ser admitido en este curso de especialización, el funcionario debe cumplir con los siguientes parámetros obligatorios:

  • Debe pertenecer actualmente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

  • El proceso está abierto para los rangos de Oficial, Primer Oficial y Oficial Jefe.

  • Los aspirantes deben tener entre 20 y 28 años de edad.

  • Se requiere una estatura mínima de 1,70 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres.

  • Presentar un certificado de salud mental y físico óptimo, debidamente validado por expertos.

  • El funcionario no debe poseer antecedentes penales ni administrativos.

  • No se permite el ingreso de personas con tatuajes visibles.

Los documentos a consignar son: 

La institución exige la elaboración de dos carpetas color marrón, tamaño oficio, debidamente identificadas en una etiqueta que contenga la jerarquía, nombres y apellidos, número de cédula, promoción y número de contacto del postulante.

  • Currículum Vitae actualizado.

  • Copia del Título de Bachiller.

  • Copia del Certificado emitido por la UNES.

  • Copia del Título de TSU o Licenciatura (en caso de poseerlo).

  • Postulación individual o general de la Unidad que requiere el diplomado.

  • Copia del RIF actualizado.

  • Constancia de Trabajo vigente.

  • Copia del Carnet Policial (en caso de poseerlo).

  • ​Constancia del CNE.

  • ​Un CD que contenga todos los documentos digitalizados.

Esta convocatoria representa una oportunidad de ascenso técnico y profesional para los oficiales que buscan especializarse en tácticas de intervención y operaciones de alta intensidad.

