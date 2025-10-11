PNB anuncia reclutamiento: aquí los requisitos y recaudos indispensables

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de su División de Inteligencia Estratégica (DIE), emitió una convocatoria masiva dirigida a profesionales universitarios que deseen formar parte de su cuerpo de seguridad.

Esta iniciativa, anunciada en sus redes sociales, busca reforzar las capacidades operativas y de análisis de la institución con talento altamente calificado.

El llamado está dirigido para licenciados, abogados, médicos e ingenieros que deseen postularse.

Proceso de postulación para la PNB

El proceso de postulación ya está en marcha y establece un plazo para la recepción de documentos. Los interesados tienen como fecha límite el 20 de octubre de 2025 para presentar todos los recaudos exigidos.

La PNB facilitó el acceso a la convocatoria indicando que los aspirantes deben dirigirse al comando policial más cercano a su residencia para iniciar el trámite formal de inscripción.

Requisitos indispensables

La convocatoria es estricta en cuanto a los requerimientos mínimos que deben cumplir los aspirantes.

El principal requisito es poseer la nacionalidad venezolana. En cuanto a la edad, se estableció un rango de ingreso entre los 25 y 50 años.

Un aspecto fundamental es el nivel de formación, pues se exige el título de Licenciado, Abogado, Médico o Ingeniero. Además, es mandatorio que el postulante no haya sido objeto de una expulsión previa de ninguna institución militar o cuerpo de seguridad.

El proceso también contempla la superación de las evaluaciones de ingreso que la institución disponga. Finalmente, por razones de imagen y disciplina, se indica que el aspirante no debe poseer tatuajes visibles.

Recaudos administrativos y legales

Los aspirantes deben preparar una carpeta marrón debidamente identificada que contenga la siguiente documentación esencial:

Dos (2) copias de la Cédula de Identidad ampliada al 120%, dos (2) copias a color del título profesional y una copia de las Notas Certificadas correspondientes.

Presentación de la Síntesis Curricular actualizada y el Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

Carta de Residencia expedida por la Jefatura Civil del lugar de domicilio y Carta de Buena Conducta emitida por el Consejo Comunal respectivo.

Dos (2) fotos tipo carnet con fondo blanco, certificación bancaria del Banco de Venezuela, Constancia de Inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Inscripción en el Registro Militar.

Constancias y certificaciones especiales

El proceso de admisión a la PNB también requiere la presentación de documentos que certifiquen el historial personal y de servicio del ciudadano:

Consignar los Movimientos Migratorios emitidos por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y la Carta de Antecedentes Penales expedida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).

En el caso de profesionales que provengan de otra institución pública, es obligatorio anexar los Antecedentes de Servicio correspondientes.

