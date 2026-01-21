Reuters: Halliburton abre vacantes en Venezuela y recibe currículos para varios cargos

Suscríbete a nuestros canales

La compañía de servicios petroleros Halliburton ha iniciado un proceso para recibir currículos de profesionales interesados en trabajar en Venezuela, según una publicación de su bolsa de empleo del 16 de enero.

La convocatoria incluye ingenieros, técnicos y otros especialistas del sector energético, así como recién graduados con interés en integrarse a la empresa, así lo anunció el medio Albertorodnews.

Recordemos que Halliburton salió de Venezuela en 2020 tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, eliminando todos sus puestos en el país.

La salida se produjo en un escenario de restricciones para las empresas petroleras extranjeras, lo que interrumpió décadas de operaciones. Sin embargo, la nueva recepción de currículos muestra un interés renovado por restablecer su presencia en el mercado venezolano y aprovechar la infraestructura y experiencia previa.

La empresa explicó que la presentación de currículos permitirá a los reclutadores revisar perfiles y evaluar posibles oportunidades futuras.

No se trata de un proceso formal de contratación inmediata, sino de la creación de una “red de talento” que facilite la selección de candidatos cuando se abran posiciones concretas en la compañía. Entre los perfiles solicitados destacan:

Ingenieros especializados en petróleo y gas

Técnicos con experiencia en la industria energética

Recién graduados interesados en formación y desarrollo profesional

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube