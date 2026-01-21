Llega nuevo cargamento de insumos al país: la meta es de 300 toneladas para principio de año

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno nacional recibió este miércoles un nuevo cargamento de 23 toneladas de insumos médicos provenientes de la República Federativa de Brasil. El arribo se produjo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Este cargamento está destinado específicamente a dar continuidad al Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología, ejecutado a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Llega nuevo cargamento de insumos

La llegada de estos insumos forma parte de la alianza estratégica con el gobierno de Brasil bajo el mandato del presidente Lula da Silva. Esta acción resulta crucial para la reposición del inventario nacional, tras el bombardeo el almacén de insumos médicos en La Guaira el pasado 3 de enero.

Con el cargamento nuevo se totalizan 93 toneladas de insumos.

La meta es de 300 toneladas durante los primeros meses del año, con el cual beneficiarán a 9.000 pacientes renales en todo el territorio nacional.

¿Quienes estuvieron presentes?

La recepción del cargamento contó con la presencia de autoridades internacionales y diplomáticas, como Armando De Negri, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Maria de Oliveira, embajadora de Brasil en Venezuela.

Asimismo, se reconoció la labor fundamental de la aerolínea de bandera Conviasa, cuyos trabajadores hicieron posible el despliegue logístico necesario para el traslado seguro de los materiales.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube