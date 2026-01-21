Bancamiga incursiona en el mercado asegurador con "Seguramiga"

Suscríbete a nuestros canales

La entidad bancaria Bancamiga lanzó al mercado su empresa aseguradora, Seguramiga, la cual entra al rubro con productos innovadores.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Nelin Escalante, ante la expansión económica del país y Bancamiga busca facilitar a los venezolanos la posibilidad de adquirir pólizas de seguro.

Bancamiga incursiona en el mercado de seguros

Al respecto, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) informó que 45.4% de las pólizas que están activas en el país son de hospitalización y seguro de maternidad, las llamadas HCM individuales.

Mientras que otro 27.6% corresponden a HCM colectivos. En tal sentido Bancamiga entra al mercado de las aseguradoras con Seguramiga, la aseguradora número 51 en Venezuela.

De acuerdo con Escalante, el mercado de los seguros ha crecido lentamente en el país; sin embargo, ante una creciente expansión económica, se estima que comenzarán a adquirir nuevamente pólizas de seguros.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube