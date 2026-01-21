Cursos de buceo para principiantes y avanzados en Caracas: conozca los precios

Suscríbete a nuestros canales

Practicar buceo en Caracas puede ser una experiencia emocionante por lo que hay un par de escuelas especializadas en la práctica de sumergirse en los mares.

Hay clases para principiantes y cursos de especialidades para los ya conocedores de la materia.

Las escuelas tienen certificación PADI (Asociación Profesional de Instructores de Buceo por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que, para practicar buceo, se requieren varios equipos esenciales que garantizan la seguridad y comodidad del buzo.

La máscara permite una visión clara bajo el agua; el snorkel facilita la respiración en la superficie; las aletas ayudan en la propulsión.

También es fundamental el traje de neopreno, que protege del frío y de posibles lesiones, junto con un chaleco de buceo que ayuda a controlar la flotabilidad.

Además, el buzo necesita un regulador, que regula el flujo de aire desde el tanque, y un tanque de aire, que proporciona el oxígeno necesario para respirar bajo el agua.

Es importante que cuenten con una computadora de buceo para monitorear la profundidad y el tiempo de inmersión

¿Cuánto cuesta un curso de buceo en Caracas?

Scubatec tiene su tienda en el Centro Comercial Macaracuay Plaza y sus inmersiones son en Chichiriviche de la Costa y La Guaira.

Cuentan con varios cursos, entre ellos el programa Discover Scuba Diving, que permite a los interesados experimentar el buceo por un día. Esta actividad incluye una clase teórica, el uso del equipo y una inmersión en el agua.

Se lleva a cabo en Chichiriviche de La Costa o en La Guaira, todos los sábados y domingos. El costo es de 110 euros por persona, con una opción adicional de 10 euros si se desean fotos y videos.

Para participar, se requiere una edad mínima de 10 años. Durante la actividad, los participantes pasarán entre 45 y 50 minutos en el agua, con una profundidad máxima de 12 metros.

Por otro lado, el Curso PADI Open Water Diver ofrece la posibilidad de certificarse como buzo a nivel internacional, lo que permite realizar inmersiones hasta 18 metros.

Este curso incluye cinco módulos de teoría online, una práctica en piscina y cuatro inmersiones en aguas abiertas. Además, Scubatec proporciona el alquiler de todo el equipo y tanques necesarios durante el curso.

El costo es de € 500, y se estima que tomará aproximadamente una semana para completar la teoría y un fin de semana para las prácticas.

Se pueden contactar a través del número 0412-5917622.

Por otro lado, Scubafoto también cuenta con programas de Discover Scuba Diving por € 166,66 y el de Open Water Diver por € 624,90, de acuerdo a su página web. Los paquetes incluyen material de estudio y el equipo a usar, mas no costean el traslado ni la estadía, dado el caso.

¿Dónde comprar los equipos para bucear?

Scubatec y Scubafoto son tiendas que se especializan en estos equipos, a parte de los cursos que dictan. La mascara con snorkel ronda los 85 y 95 euros, las aletas van desde los 50 euros, los visores cuestan entre 50 y 100 euros, el traje corto para bucear va por los € 236, mientras que el traje completo cuesta hasta 400 euros.

Implementos como el manómetro cuestan 195 euros.

Antes de bucear es importante consultar con un profesional si se trata de una persona con alguna condición de salud. Los cursos no permiten niños menores de 10 años ni mujeres embarazadas por seguridad.

