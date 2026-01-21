Nuevo canal de atención electrónica del SENIAT: correos actuales para realizar solicitudes serán inhabilitados

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha anunciado la implementación de un nuevo canal de atención electrónica a través de su Portal Fiscal
. Esta actualización busca centralizar las solicitudes y hacer más eficiente la gestión de trámites para personas naturales y jurídicas en este inicio de 2026.
¿Que cambia?
Hasta ahora, muchas solicitudes especiales (como anulaciones de declaraciones o reportes de fallas) se gestionaban mediante cuentas de correo electrónico específicas por región.
Con la entrada en vigencia del Nuevo Formulario Electrónico:
Todas las cuentas de correo electrónico utilizadas anteriormente para trámites (ej. [email protected] o correos de gerencias regionales) quedarán fuera de servicio para estas funciones.
Trámites que podrás efectuar
-
Solicitar orientación en materia aduanera y tributaria.
-
Realizar consultas sobre declaraciones y trámites a través del Portal Fiscal
- Efectuar denuncias
Mientras se completa la transición total al nuevo formulario, el SENIAT mantiene activos sus canales de consulta general:
-
Portal Fiscal: www.seniat.gob.ve
-
Línea Telefónica: 0-8000-SENIAT (0-8000-736428)
-
Redes Sociales: @Seniat_Oficial (X e Instagram).
