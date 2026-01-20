IRS entrega cheques de $13.000: descubre cómo reclamar el dinero de tus impuestos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilita la entrega de hasta $13 000 para millones de familias trabajadoras mediante la combinación de créditos fiscales reembolsables.

Este beneficio financiero, diseñado para aliviar la economía de hogares con hijos, integra el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijo (CTC).

Esto permite que los contribuyentes reciban dinero en efectivo incluso si no tienen deudas tributarias pendientes según reportó El Cronista.

La gestión de estos fondos es importante para quienes perciben ingresos bajos o moderados, ya que el monto final escala significativamente según el número de dependientes calificados y el cumplimiento de los límites salariales establecidos para el año fiscal actual.

¿Cómo solicitar el dinero?

Acceder al sistema: Ingresa al portal oficial del IRS para iniciar la declaración de impuestos federales.

Reportar ingresos: Declara la totalidad de tus ganancias laborales anuales, sin importar si el monto es mínimo.

Registrar dependientes: Incluye la información de los hijos a cargo, validando su edad y parentesco.

Reclamar beneficios: Selecciona formalmente el Crédito por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario por Hijo.

Configurar pago: Ingresa los datos de tu cuenta bancaria para recibir el depósito directo de forma segura.

Enviar y monitorear: Despacha el formulario y supervisa el estatus del reembolso hasta su aprobación final.

Consideraciones

El éxito del trámite depende de la precisión en los datos proporcionados y la posesión de un número de Seguro Social válido para trabajar.

Una vez que el IRS valida la declaración, el depósito suele reflejarse en la cuenta bancaria en un periodo de tres semanas, lo que representa una inyección de liquidez inmediata para el consumo básico o el ahorro.

Dado que estos pagos no son automáticos, la presentación de la declaración anual se convierte en el requisito indispensable para capturar estos recursos que, en casos de familias con tres hijos o más, alcanzan cifras récord en la temporada de reembolsos.

