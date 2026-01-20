Beneficios

Inicia pago del Ingreso por Guerra Económica a jubilados: MONTO

Por Maria Isabel Rangel
Este martes, ha inicado el pago del Ingreso por Guerra Económica para los jubilados de la administración pública que no cobran cestatickets. Así lo informó la cuenta IVSS Pensionados en Telegram.

MONTO: Bs. 37.968 ($112)

Para este miércoles, se espera que el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) cancele la pensión (Bs 130). Asimismo, se procederá al pago del Ingreso por Guerra Económica para los pensionados por un monto aproximado de Bs. 17.000.

