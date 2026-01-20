Así puedes aplicar al programa HEAP en Nueva York: recibe hasta $6.680 por gastos energéticos

Suscríbete a nuestros canales

Frente a las bajas temperaturas persistentes y el aumento en el costo de vida, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul reafirmó el compromiso del estado con las familias más vulnerables.

En un comunicado oficial y su reciente agenda del "Estado del Estado 2026", la mandataria anunció que los neoyorquinos ya pueden solicitar el subsidio del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), una medida pensada para aliviar la carga económica que suponen las facturas de calefacción durante el invierno.

Programa HEAP en Nueva York: un alivio financiero frente al frío invernal

El programa HEAP, que está bajo la supervisión de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad (OTDA), ofrece beneficios que este año pueden llegar hasta los $996, dependiendo de los ingresos del hogar y el tipo de combustible que se use para la calefacción, ya sea gas, electricidad, aceite o madera.

De acuerdo con información oficial de NY.gov, este financiamiento proviene del gobierno federal y tiene como objetivo asegurar que ningún residente tenga que decidir entre poner comida en la mesa o mantener su hogar cálido.

La gobernadora Hochul subrayó que, para hacer el proceso más ágil, muchos hogares que ya reciben beneficios como SNAP o asistencia económica directa podrían obtener el pago de manera automática, sin necesidad de presentar una nueva solicitud.

Requisitos y plazos para solicitar la asistencia energética

Para poder acceder a esta ayuda, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios de ingresos brutos mensuales.Por ejemplo, para la temporada 2025-2026, los límites establecidos son los siguientes:

Hogar de 1 persona: Ingreso mensual máximo de $3.473.

Ingreso mensual máximo de $3.473. Hogar de 4 personas: Ingreso mensual máximo de $6.680.

Fechas clave para el programa:

Beneficios regulares: Las solicitudes ya están abiertas y se aceptarán hasta el 7 de abril de 2026 o hasta que se agoten los fondos.

Beneficios de emergencia: Disponibles a partir del 2 de enero de 2026 para quienes estén en riesgo de corte de suministro.

Asistencia de enfriamiento: Se espera que las solicitudes para aire acondicionado y ventiladores se abran el 15 de abril de 2026.

Cómo hacer la solicitud de los beneficios del programa HEAP en Nueva York

La administración estatal anima a los ciudadanos a usar los canales oficiales para evitar cualquier retraso.

El portal ACCESS NYC y la OTDA, sugieren los siguientes métodos:

En línea: Puedes hacerlo a través del portal oficial myBenefits.ny.gov o ACCESS HRA si eres residente de la ciudad de Nueva York.

Por teléfono: Simplemente llama a la línea directa de HEAP al 1-800-342-3009 o al 311 en NYC.

En persona: Visita las oficinas locales del Departamento de Servicios Sociales (DSS).

Dado que los beneficios se otorgan por orden de llegada, las autoridades aconsejan a los interesados que presenten su documentación lo más pronto posible para asegurar su participación en esta temporada.

