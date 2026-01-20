Tax 2026: ¿Ingresos bajos o moderados? Así puedes pagar menos impuestos según las nuevas tablas del IRS

Suscríbete a nuestros canales

Tras el inicio de la temporada de declaración de impuestos de 2026 en Estados Unidos (EEUU), muchos contribuyentes se centran únicamente en el reembolso final sin notar que existen herramientas para reducir proactivamente lo que se le debe al Estado.

Una de las más efectivas es el Crédito por Aportaciones al Ahorro para la Jubilación (conocido como Saver’s Credit), un beneficio que en este año fiscal continúa siendo una pieza clave para los trabajadores de ingresos moderados.

Aunque conceptos como "crédito fiscal" o "ajuste por inflación" pueden parecer intimidantes, la realidad es simple: el IRS ofrece un descuento directo en tus impuestos si decidiste ahorrar para tu vejez durante el año 2025.

¿En qué consiste el beneficio este año?

A diferencia de una deducción, que solo resta de tus ingresos totales, este crédito reduce directamente la factura de impuestos que debes pagar.

Dependiendo de tus ingresos reportados en 2025, el gobierno te permite aplicar un crédito del 10%, 20% o hasta el 50% sobre los primeros $2.000 que hayas depositado en una cuenta de retiro calificada.

Para una pareja que declara conjuntamente, esto puede significar un alivio fiscal de hasta $2.000, un respiro económico fundamental en el contexto actual.

Límites de ingresos actualizados (Año fiscal 2025/2026)

Para la declaración que se presenta ahora en 2026, el IRS ajustó los límites de Ingreso Bruto Ajustado (AGI) para reflejar la inflación del año anterior.

Usted califica para el crédito si sus ingresos de 2025 no superaron los:

$79.000 si es casado y presenta una declaración conjunta.

$59.250 si presenta como cabeza de familia.

$39.500 para el resto de los contribuyentes (solteros o casados que declaran por separado).

Eso sí, es vital recordar que este crédito es no reembolsable.

Esto significa que puede reducir lo que debes al IRS a cero, pero si el crédito es mayor que tu deuda, el gobierno no te entregará la diferencia en efectivo.

Requisitos y cuentas válidas

Para reclamar este beneficio, el contribuyente debe tener al menos 18 años, no ser un estudiante a tiempo completo y no aparecer como dependiente en la declaración de otra persona.

Las cuentas que activan este beneficio incluyen:

Planes 401(k) y 403(b) del trabajo.

IRA Tradicional o Roth.

Planes SIMPLE IRA o SEP.

Contribuciones a cuentas ABLE (para personas con discapacidad).

El paso final: el Formulario 8880

El error más común es olvidar el trámite administrativo, ya que este beneficio no se aplica automáticamente.

Para recibirlo, es indispensable adjuntar el Formulario 8880 a su declaración.

Si utiliza un preparador de impuestos o un software especializado, asegúrese de mencionar sus aportes al retiro para que el sistema active esta casilla.

