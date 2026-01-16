Todo lo que deben saber los indocumentados para obtener la licencia de conducir en California en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una medida audaz, la ley Assembly Bill 60 (AB 60), en California (2015), Estados Unidos (EEUU), hoy es un proceso que permite a cientos de miles de residentes manejar de forma legal, contratar seguros de auto y circular, sin el temor constante a ser detenidos por su no contar con un estatus regular.

Obtener la licencia AB 20 no es solo un trámite administrativo; es una medida de integración que garantiza que todo aquel que esté detrás de un volante conozca las leyes de tránsito y haya superado las pruebas de aptitud necesarias.

¿Sigue siendo posible obtenerla en 2026?: requisitos necesarios

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) mantiene vigente el programa para cualquier residente de California que no pueda demostrar presencia legal en el país.

El documento emitido tiene la misma validez legal para conducir que cualquier otra licencia estándar en el estado.

Requisitos actualizados

La clave del proceso sigue siendo la flexibilidad documental. Para este año, el DMV ha reforzado sus canales digitales, pero los documentos básicos para probar quién eres y dónde vives se mantienen como el eje central:

Identidad: pasaporte extranjero vigente, Matrícula Consular (como la de Alta Seguridad de México) o tarjetas de identificación nacional de diversos países. Residencia: comprobantes que demuestren que habitas en el estado. Esto incluye contratos de alquiler, recibos de servicios (luz, agua), estados de cuenta bancarios o registros escolares.

- En años recientes se ha facilitado el uso de registros médicos y documentos de empleo como pruebas válidas de residencia

Tenga presente que, en California, es ilegal conducir sin seguro. Tener una licencia AB 60 permite acceder a pólizas de seguros estándar y competitivas, evitando las multas excesivas por conducir sin cobertura.

El proceso en la era digital

Aunque el trámite culmina en una oficina, el DMV ahora prioriza que gran parte del proceso se inicie en línea:

Solicitud DL 44: debe completarse de forma electrónica antes de la cita.

debe completarse de forma electrónica antes de la cita. Exámenes: el examen teórico, disponible en español, puede realizarse en algunas modalidades de forma remota bajo supervisión, aunque el examen de manejo (behind-the-wheel) sigue siendo estrictamente presencial.

Muchas organizaciones comunitarias ofrecen cursos gratuitos en español para pasar el examen escrito. El manual del conductor está disponible digitalmente en el sitio del DMV en múltiples idiomas.

Costo: la tarifa para la licencia de conducir original de Clase C se mantiene en el rango de los $45 (ajustado por inflación para 2026).

Las licencias AB 60 caducan y deben renovarse.

En 2026, muchas de las licencias emitidas durante la pandemia o años posteriores están llegando a su fecha de vencimiento; el proceso de renovación suele ser más sencillo y a menudo puede hacerse por correo o internet si no se requiere una nueva fotografía.

Privacidad y límites federales

Un punto que genera dudas recurrentes es la leyenda "Federal Limits Apply" que aparece en el anverso de la licencia.

En 2026, con la plena implementación de normativas de seguridad en aeropuertos, es crucial recordar que esta licencia no sirve para abordar vuelos comerciales ni entrar a edificios federales.

Para esas actividades, se requiere un pasaporte vigente.

Sin embargo, la ley de California -SB 54- prohíbe estrictamente que el DMV utilice la información de los solicitantes de la AB 60 para fines de control migratorio.

Esta "muralla de privacidad" es lo que ha permitido que el programa siga siendo exitoso y seguro para la comunidad.

