Licencia de conducir en Illinois 2026: descubre los documentos de identificación aceptados y las tarifas vigentes

El proceso para obtener la licencia de conducir en Illinois ha cambiado bastante para este 2026, sobre todo con la implementación de la REAL ID y la transición hacia licencias estándar para todos los residentes.

Si tienes planes de visitar una oficina de la Secretaría de Estado (DMV), es crucial que estés al tanto de los documentos necesarios y las nuevas tarifas.

Aquí te dejamos una guía completa y actualizada para que consigas tu licencia sin complicaciones.

Documentos de identificación aceptados en 2026

Si necesitas tramitar cualquier licencia en Illinois, la Secretaría de Estado requiere que presentes documentos originales que verifiquen cuatro categorías clave. Ten en cuenta que no se aceptan fotocopias.

1. Firma escrita (Grupo A)

Es necesario que muestres al menos un documento que contenga tu firma legal. Algunas de las opciones más comunes son:

Pasaporte estadounidense o extranjero vigente.

Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Illinois (ya sea actual o vencida hace menos de un año).

Tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard, American Express).

Documentos de préstamo hipotecario o contratos de arrendamiento.

2. Fecha de nacimiento (Grupo B)

Para verificar tu edad e identidad, se aceptan los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento original o copia certificada (de EE. UU. o territorios).

Pasaporte vigente.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Documentos de adopción.

3. Número de Seguro Social (Grupo C)

Es obligatorio presentar prueba del SSN. Si no eres elegible para uno, Illinois permite presentar una declaración jurada (Affidavit) en ciertos casos:

Tarjeta de Seguro Social original (sin laminar).

Formulario W-2 o 1099.

Talón de pago (pay stub) que muestre tu nombre y el SSN completo.

4. Residencia en Illinois (Grupo D)

Debes demostrar que resides en el estado con dos documentos diferentes que muestren tu dirección actual:

Facturas de servicios públicos (gas, luz, agua) con fecha de menos de 90 días.

Extractos bancarios recientes.

Contrato de alquiler o título de propiedad.

Correspondencia oficial de agencias gubernamentales federales, estatales o locales.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Illinois este 2026?

El costo del trámite puede variar dependiendo de la edad del solicitante y del tipo de documento que necesite. Es importante tener en cuenta que, a partir de 2026, se han introducido ajustes y beneficios específicos.

Para los conductores de 21 a 68 años, la tarifa es de $30 (este es el costo estándar para una licencia de 4 años).

Si tienes entre 18 y 20 años, solo pagarás $5.

Los conductores de 69 a 86 años también solo pagan $5.

Y para aquellos mayores de 87 años, ¡la licencia es gratis!

Si necesitas una Licencia de Aprendiz (Permiso), el costo es de $20.

Si requieres una Licencia Corregida o Duplicada, eso te costará $5.

En cuanto a la Conversión a REAL ID: si tu licencia actual sigue siendo válida, puedes hacer la conversión por solo $5.

Cabe mencionar que, gracias a la legislación que entró en vigor en enero de 2026, los veteranos que tengan la designación correspondiente en su licencia pueden disfrutar de una tarifa reducida de $100 para el registro de su vehículo, además de no tener que pagar cargos adicionales por agregar esa designación durante la renovación.

