Alerta vial en Dallas por cierre de la I-30: recomendaciones y opciones de ruta para conductores

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de preparativos, el ambicioso proyecto Interestatal-30 Canyon, en Dalls, Texas, Estados Unidos (EEUU), entra en una de sus fases más críticas este fin de semana.

Estamos hablando del anuncio del cierre total de la I-30, en el corazón de Dallas, lo cual obligará a miles de conductores a repensar sus rutas habituales no solo por los próximos tres días, sino por los próximos años.

El "Canyon" es una de las zonas con más accidentes y congestión en Texas.

La meta es eliminar los peligrosos intercambios de "salida a la izquierda" y ampliar la capacidad para manejar el flujo vehicular que se espera para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual Dallas es sede clave.

El cierre del fin de semana: lo que debes saber

A partir de este viernes 16 de enero a las 10:00 de la noche, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) procederá al cierre completo de todos los carriles, tanto al este como al oeste, en el tramo comprendido entre la I-35E y la I-45/US-75.

Si el clima lo permite, las cuadrillas trabajarán sin descanso para reabrir la vía el lunes 19 de enero a las 5:00 de la mañana, justo antes de la hora pico del inicio de semana.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas, si no es estrictamente necesario pasar por el centro, no lo haga.

TxDOT ha advertido que es muy probable que un cierre idéntico ocurra nuevamente a finales de este mes de enero para continuar con el montaje de vigas.

Rutas alternativas y desvíos estratégicos

Para quienes no puedan evitar el trayecto, el desvío oficial señalizado será la autopista Spur 366 (Woodall Rodgers Freeway).

Esta vía servirá como el conector principal entre la I-35E y la I-45/US-75.

Tenga en cuenta que, se esperan retrasos significativos.

Si usa aplicaciones de navegación (Waze o Google Maps), verifique su ruta antes de encender el motor, ya que las calles laterales también podrían saturarse rápidamente.

En este sentido, se recomienda a los usuarios de DART verificar posibles cambios en las rutas de autobuses que cruzan el centro, especialmente aquellas que utilizan Cesar Chavez Blvd.

Para actualizaciones en tiempo real, los conductores deben consultar DriveTexas.org o seguir las redes sociales de TxDOT Dallas.

Más allá del fin de semana: los cierres de largo plazo

Este cierre masivo es la cara visible de un proyecto de 888 millones de dólares que busca modernizar el corredor para el año 2030.

No obstante, varios puntos clave del centro de Dallas han quedado bajo restricciones que durarán años:

Cesar Chavez Blvd: cerrado totalmente en su cruce con la I-30 hasta finales de 2028.

Akard St: permanecerá cerrada bajo la autopista hasta el verano de 2028.

Good Latimer Expressway: reducida a un solo carril por sentido hasta principios de 2028.

Cadiz St: actualmente cerrada para una reconstrucción total con un nuevo trazado.

- Un recordatorio vital para la comunidad: no se permite el paso de peatones dentro de las zonas de construcción.

Con maquinaria pesada operando y estructuras en demolición, intentar cruzar estas áreas a pie es extremadamente peligroso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube