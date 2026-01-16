¡Alerta en Minnesota! ICE usa negocios para detener migrantes indocumentados: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre domina las calles en St. Paul ante la constante vigilancia de las fuerzas federales. Camionetas sin identificación y agentes enmascarados recorren los perímetros de comercios tradicionales latinos durante gran parte de la jornada. Clientes y empleados evitan salir de sus hogares por temor a los encuentros con la autoridad migratoria en espacios públicos.

Milissa Silva Diaz, directora de El Burrito Mercado, denuncia una situación crítica para su establecimiento de casi cinco décadas de antigüedad. La empresaria asegura que la presencia de agentes ahuyenta a los compradores y pone en riesgo el futuro de su patrimonio.

La muerte de la ciudadana Renee Good a manos de un oficial aumentó el clima de confrontación y miedo en la comunidad. Festivales culturales y eventos artísticos cancelan sus actividades este fin de semana para evitar riesgos de seguridad pública en las zonas afectadas.

¿Cuántas personas han detenido el ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirma la detención de más de 2.000 personas durante este operativo masivo en el estado.

La llegada de miles de agentes federales detiene la actividad de una de las mayores economías de los Estados Unidos hoy. La ciudad exige a Trump frenar estas acciones.

¿Qué sucede en los negocios que usa el ICE para detener migrantes?

“ICE usa mi negocio como un campo de caza”, afirma Silva Diaz en una entrevista sobre la realidad que enfrenta su supermercado. Los dueños de restaurantes como Homi cierran sus comedores para proteger a su personal y clientela de posibles arrestos o forcejeos.

Las ventas en diversos puntos del West Side registran caídas drásticas que oscilan entre el 50% y el 80% del volumen habitual.

Muchos inmigrantes con estatus legal también deciden resguardarse en sus viviendas ante la volatilidad de los operativos en suelo estadounidense. La reducción de horarios en las tiendas vacía los distritos comerciales y enfría el consumo general de la población en Minnesota.

Los empresarios locales no saben cómo responder a esta crisis que amenaza con exterminar los emprendimientos que sostienen a los barrios.

¿Cómo afecta la vigilancia en los negocios?

La cadena Target se convierte en un escenario de tensión tras el arresto de empleados dentro de sus propias instalaciones comerciales. Videos en redes sociales muestran a trabajadores con ciudadanía estadounidense bajo custodia federal a pesar de sus reclamos de identidad legal.

El director de recursos humanos de Target define estos operativos como “eventos locales” en comunicaciones internas enviadas a sus colaboradores. La empresa evita comentarios públicos directos para no generar fricciones con la actual administración federal mientras monitorea la evolución de los hechos.

La Cámara de Comercio de Minnesota advierte que el 94% del crecimiento poblacional neto reciente del estado proviene de la inmigración. El estado enfrenta una escasez de mano de obra con casi dos vacantes disponibles por cada persona que busca empleo actualmente.

La Casa Blanca defiende las operaciones y sostiene que la expulsión de criminales generará un entorno comercial seguro para todos.

