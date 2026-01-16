Amazon lanza su versión más humana para 2026: busca vencer a ChatGPT

Suscríbete a nuestros canales

Amazon ha decidido no competir solo en potencia de cálculo, sino en "humanidad".

En el marco del CES 2026, la compañía presentó su visión definitiva para Alexa+, una versión de su asistente impulsada por inteligencia artificial generativa que busca diferenciarse de ChatGPT y Google Gemini mediante una integración profunda en la vida física del usuario y una memoria conversacional sin precedentes.

A diferencia de los chatbots tradicionales que viven principalmente en el navegador, Amazon apuesta por el contexto de los dispositivos.

Memoria Proactiva: Alexa+ no solo responde preguntas; recuerda tus hábitos. Por ejemplo, si mencionas que necesitas un arnés para tu perro, el asistente ya tendrá opciones seleccionadas en tu Echo Show antes de que llegues a casa.

Alexa+ no solo responde preguntas; recuerda tus hábitos. Por ejemplo, si mencionas que necesitas un arnés para tu perro, el asistente ya tendrá opciones seleccionadas en tu antes de que llegues a casa. I ntegración Física: Mientras ChatGPT redacta correos, Alexa+ puede reservar una mesa en tu restaurante favorito basándose en los lugares que visitaste recientemente con tu familia.

Mientras ChatGPT redacta correos, Alexa+ puede reservar una mesa en tu restaurante favorito basándose en los lugares que visitaste recientemente con tu familia. Agente de Acción: Amazon define a Alexa+ como un "agente" capaz de realizar tareas en el mundo real (compras, reservas, ajustes de hogar inteligente) de forma autónoma.

Alexa.com

Por primera vez en 12 años, Alexa sale del altavoz. El lanzamiento de Alexa.com permite a los usuarios:

Continuidad Total: Empezar una planificación de vacaciones en la computadora y continuarla por voz en la cocina a través de un Echo. Gestión de Archivos: Subir documentos para que la IA los analice, similar a lo que ofrecen sus competidores, pero con acceso directo a tus listas de Amazon y Whole Foods. Acceso Anticipado: Actualmente disponible para usuarios del programa Early Access, con planes de una suscripción premium de aproximadamente $19.19 mensuales.

Amazon busca que Alexa te acompañe en todo momento a través de nuevos wearables:

Pulsera Bee: Tras adquirir la startup Bee en 2025, Amazon ha integrado esta tecnología que permite grabar y resumir conversaciones diarias, crear listas de tareas sugeridas según lo que hablaste y analizar patrones de hábitos.

Echo Frames 2026: Las gafas inteligentes han sido actualizadas con capacidades de "visión" para que Alexa pueda comentar sobre lo que el usuario está viendo en tiempo real, compitiendo directamente con las Ray-Ban Meta.

"Escuchar" y "recordar"

La capacidad de Alexa+ para "escuchar" y "recordar" ha reavivado las críticas sobre la privacidad. Panos Panay, jefe de dispositivos de Amazon, sostiene que la utilidad del producto cambiará la narrativa: "Cuando le das a los clientes algo que simplemente aman y mejora sus vidas, la percepción sobre la privacidad evoluciona hacia el control consentido".

Los usuarios podrán elegir cuánto tiempo se guardan las grabaciones y qué datos de su vida diaria puede usar la IA.

Amazon reporta que los usuarios de Alexa+ mantienen el doble de conversaciones que con la versión anterior, lo que demuestra que la IA conversacional está logrando que Alexa sea vista como algo más que un simple "reproductor de música".

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube