¡Crece la tensión en las calles¡ Disparan a migrante venezolano durante un operativo en Minneapolis

La ciudad de Minneapolis enfrenta una semana de disturbios y una profunda fractura social tras operativos migratorios intensos. El despliegue del programa federal Metro Surge genera un rechazo absoluto entre los líderes demócratas del estado. Las autoridades locales denuncian tácticas invasivas que vulneran los derechos constitucionales de los residentes y aumentan la violencia.

Un agente federal hiere de un disparo en la pierna a un inmigrante venezolano este miércoles por la noche. El suceso ocurre en la cuadra 600 de la 24th Avenue North durante una parada de tráfico selectiva. Este hecho violento detona nuevas manifestaciones y enfrentamientos directos entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

¿Cuál es la versión oficial sobre el ataque al agente federal?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el hombre agredió al oficial con una pala de nieve. Según el comunicado en la red social X, el sujeto intentó evadir el arresto y forcejeó en el suelo. El oficial disparó su arma en defensa propia tras sufrir una supuesta emboscada por parte de tres individuos.

Este inmigrante venezolano ingresó al país bajo permiso condicional en el año 2022. El reporte detalla que el sospechoso chocó un auto aparcado y huyó a pie antes del contacto físico. Dos personas más salieron de un apartamento cercano para atacar al uniformado con el mango de una escoba.

¿Cómo responden los ciudadanos ante las protestas contra ICE?

Decenas de personas marchan en el norte de la ciudad para repudiar las acciones de los oficiales migratorios. Los manifestantes arrojan bolas de nieve y fuegos artificiales a los agentes mientras corean consignas a favor de la soberanía. El ambiente se torna hostil y las fuerzas federales dispersan a la multitud con gas lacrimógeno y granadas de humo.

El jefe policial critica los actos ilegales y ordena a la muchedumbre que abandone el área de inmediato. Las protestas contra ICE reflejan un malestar acumulado por las intervenciones que muchos consideran desproporcionadas en barrios residenciales.

El alcalde Jacob Frey afirma que la ciudad vive una situación crítica por la falta de coordinación federal. Frey y otros gobernantes demócratas demandan al DHS para que detenga lo que califican como una invasión inconstitucional. “No podemos permitir que dos agencias gubernamentales peleen entre ellas en nuestras propias calles”, sentenció el mandatario local.

