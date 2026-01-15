Así funciona la Ley de Insurrección en EEUU: Trump amenaza con invocarla en Minnesota por las protestas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Minneapolis vive horas de extrema agitación social tras incidentes fatales que involucran a fuerzas federales hoy. Los ciudadanos exigen justicia por las víctimas de los operativos recientes en diversos puntos de la metrópoli actual. Diversas organizaciones civiles convocan a marchas masivas para repudiar la violencia institucional en las calles de la ciudad.

La indignación colectiva surge a raíz del fallecimiento de Renee Good y las heridas graves de un ciudadano venezolano. Ambos casos cuentan con la participación directa de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad aumentan conforme pasan las horas de vigilia en los barrios afectados.

¿Cómo se encuentra Minneapolis?

El clima de inestabilidad preocupa a los líderes locales, quienes buscan canales de diálogo para pacificar la zona de conflicto. Sin embargo, las barricadas y las consignas contra las agencias federales persisten en las cercanías de los hechos violentos. El gobierno federal observa con atención la escalada de tensión en este punto crítico del estado de Minnesota actualmente.

El presidente Donald Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para restaurar el orden público en Minneapolis de inmediato. El mandatario publicó en su red social Truth Social que contempla el despliegue del ejército si las protestas violentas persisten. Esta medida legal otorga al Ejecutivo el poder de utilizar tropas militares activas dentro del territorio nacional estadounidense.

¿Qué implica la aplicación de la Ley de Insurrección?

Esta normativa de 1807 permite que el jefe de Estado movilice unidades militares para sofocar disturbios domésticos graves. Trump asegura que el uso de la fuerza federal pondrá fin a los ataques contra la propiedad y las personas. La aplicación de este estatuto representa una medida excepcional que altera el mando policial habitual en la ciudad afectada.

"Me planteo invocar la ley para terminar con la violencia", escribió el jefe de Estado en su plataforma digital oficial. El presidente vincula su decisión al caos que generan las manifestaciones contra los operativos de control migratorio en curso. La Casa Blanca sostiene que la seguridad nacional justifica la intervención directa de los soldados en los distritos de Minneapolis.

¿Por qué la Ley de Insurrección surge como respuesta a las protestas?

Las movilizaciones cobraron fuerza luego de que un oficial de ICE matara a la ciudadana Renee Good en días pasados. En un suceso paralelo, otro funcionario disparó contra un inmigrante de origen venezolano, lo que detonó la furia de la comunidad. Estos actos provocan una ruptura total en la relación entre los residentes locales y las autoridades de migración de la federación.

El mandatario critica la gestión de las autoridades locales y promete una respuesta contundente por parte del gobierno central. Sus declaraciones inflaman el debate sobre el límite de la autoridad federal frente a la autonomía de los estados. Minneapolis espera el siguiente paso de una administración que prioriza la fuerza militar para disolver las protestas en las calles.

