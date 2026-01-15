Guardia Costera de EEUU intercepta otro buque venezolano: revelan detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

La Guardia Costera de EEUU anunció recientemente que capturó este jueves el petrolero Verónica en aguas del Caribe.

De acuerdo con News Time, el buque estaba acusado de violar el bloqueo energético impuesto por Washington al crudo venezolano.

La operación, realizada antes del amanecer, marca la sexta incautación de un buque cisterna bajo la actual administración.

Según las autoridades norteamericanas, el navío formaba parte de una "flota fantasma" que intentaba evadir las sanciones internacionales para comercializar petróleo de forma irregular.

Detalles de la operación en el Caribe

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas confirmó que la detención se realizó "sin incidentes".

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló en un comunicado que la misión fue un trabajo conjunto entre el ejército y los departamentos de Estado y Justicia.

El objetivo principal fue detener al buque por desafiar la cuarentena establecida por Trump para barcos sancionados que transitan por el Caribe.

Control estricto del crudo

Desde el Comando Sur fueron enfáticos al declarar que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal".

Con esta postura, Washington busca asegurar que ningún recurso energético sea comercializado fuera de su supervisión, especialmente tras el derrocamiento del gobierno anterior.

¿Qué más se conoce?

La incautación ocurre justo antes de la reunión programada para este jueves entre Donald Trump y María Corina Machado.

Este será el primer encuentro frente a frente entre ambos líderes desde la caída de Maduro.

Aunque Trump elogió a Machado anteriormente, descartó la idea de nombrarla para dirigir el país, citando una supuesta falta de apoyo interno suficiente.

