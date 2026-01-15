Arriban a Cuba los cuerpos de los 32 muertos tras bombardeos a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Los restos de los 32 militares cubanos que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribaron este jueves a La Habana, reseñó EFE.



Los cuerpos llegaron en avión sobre las 7 de la mañana al aeropuerto internacional José Martí de la capital, donde les esperaban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su antecesor, Raúl Castro, además de ministros y otras autoridades del país.

Recibimiento de los militares muertos en Venezuela



"La patria duele y se eleva", aseguró en el recibimiento en el aeropuerto el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien aseguró que los fallecidos "pelearon hasta la última bala" por "la causa más justa".



Según el ministro "Cuba no claudica, aunque para defender la dignidad tenga que pagar un alto precio". El funcionario se dirigió a los presentes desde la pista del aeropuerto, ante los vehículos militares que portaban los restos cubiertos por banderas de la isla.



Como homenaje a los fallecidos, se estableció un recorrido por las calles de La Habana. El trayecto de los féretros terminará en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en donde serán expuestos al público.

Cuba carga Trump



Esta es la primera de dos jornadas en las cuales el Ejecutivo se volcará en sus denuncias contra el operativo de Washington en Venezuela y la captura de Maduro del pasado día 3, una acción a la que ha calificado en distintas ocasiones como un "secuestro".



El viernes, el Gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.



Tras concentrarse en la tribuna se dará inicio a una "marcha del pueblo combativo", recuperando una iniciativa ideada en los años 80 por el entonces presidente Fidel Castro y que se ha empleado en escasas ocasiones.



La última marcha tuvo lugar en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump. Fue la primera en décadas.



El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela, en especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo.

Con información de EFE

