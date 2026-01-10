Acuerdo Energético

Petroleras estadounidenses invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela, dijo Trump

El mandatario afirmó que estas empresas contarán con garantías

Por Genesis Carrillo
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 08:05 pm
Petroleras estadounidenses invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, informó que las grandes empresas petroleras de su país invertirán al menos US $100.000 millones, para elevar la producción y modernizar la industria en Venezuela. 

“No necesitan el dinero del gobierno, pero si garantías de seguridad y cuando hagan estas inversiones, será su dinero, lo van a recuperar y tendrán beneficios”, indicó Trump, durante un encuentro con compañías como Chevron, ExxonMobil, Shell, entre otras. 

Recordó que hace décadas, Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela con habilidades, tecnología y dólares estadounidenses, “pero esos activos nos fueron robados”, en alusión a la nacionalización de activos extranjeros durante gobiernos anteriores.

Por ello, afirmó que estas empresas contarán con garantías, incluso de seguridad, para invertir y desarrollar proyectos en territorio venezolano.

“Ustedes van a lidiar directamente con nosotros, no con Venezuela”, aclaró Trump.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
empleos
Viernes 09 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América