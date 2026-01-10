Petroleras estadounidenses invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela, dijo Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, informó que las grandes empresas petroleras de su país invertirán al menos US $100.000 millones, para elevar la producción y modernizar la industria en Venezuela.

“No necesitan el dinero del gobierno, pero si garantías de seguridad y cuando hagan estas inversiones, será su dinero, lo van a recuperar y tendrán beneficios”, indicó Trump, durante un encuentro con compañías como Chevron, ExxonMobil, Shell, entre otras.

Recordó que hace décadas, Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela con habilidades, tecnología y dólares estadounidenses, “pero esos activos nos fueron robados”, en alusión a la nacionalización de activos extranjeros durante gobiernos anteriores.

Por ello, afirmó que estas empresas contarán con garantías, incluso de seguridad, para invertir y desarrollar proyectos en territorio venezolano.

“Ustedes van a lidiar directamente con nosotros, no con Venezuela”, aclaró Trump.