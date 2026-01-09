Paraguay pedirá visas a venezolanos: la medida responde a "razones de seguridad nacional"

Documentos

"Todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay esté sujeto a una verificación previa"

Por Selene Rivera
Viernes, 09 de enero de 2026
Este viernes el gobierno de Paraguay anunció que derogó la exención de visa para ciudadanos venezolanos. 

A través de un comunicado, la cancillería de Paraguay difundió sobre la derogación del decreto de exención e informó a partir de cuándo entra en vigencia.

Derogan decreto de exención de visas a venezolanos 

De acuerdo con el comunicado difundido en el sitio web del ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, la medida corresponde a "razones de seguridad nacional".

Se trata del decreto N° 14.609, el cual tiene fecha del 4 de septiembre de 1996, el mismo permitía a los venezolanos "ingresar y permanecer en el territorio paraguayo sin necesidad de visado por periodos no superiores a 60 días por cada viaje".

¿A partir de cuándo pedirán visa a venezolanos para ingresar a Paraguay? 

En este sentido, el comunicado señala que "se exigirá nuevamente el requisito de visado para el ingreso de nacionales de ese país al Paraguay, a partir del día 10 de enero de 2026".

Agrega que "todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay esté sujeto a una verificación previa de la documentación y de los antecedentes correspondientes".

 

 

