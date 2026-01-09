Trump: EEUU incautó un petrolero que partió de Venezuela sin autorización

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la recuperación del petrolero Olina tras una operación militar en el Caribe, una acción se ejecutó en conjunto con las autoridades venezolanas, lideradas por la presidenta encargada del país.

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", afirmó el mandatario estadounidense, quien señaló que se realizó "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela" después de que el buque partiera del país "sin la autorización correspondiente".

Detalles de la operación en el Caribe

La operación fue ejecutada este viernes antes del amanecer por fuerzas conjuntas del Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Efectivos de la Infantería de Marina se desplazaron en helicópteros desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para realizar el abordaje en alta mar. El Comando Sur informó que la maniobra se completó sin resistencia, aunque no se ha revelado la cifra de personas detenidas durante el operativo.

Vigilancia de la "flota fantasma"

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó al Olina como integrante de la "flota fantasma", término utilizado para describir buques que evaden embargos mediante rutas clandestinas.

Noem señaló en la red social X que el tanquero, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

Este despliegue se enmarca en la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, iniciativa que busca reforzar la seguridad marítima y combatir actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

