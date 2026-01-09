Arranca la reunión de ejecutivos petroleros en la Casa Blanca: todos los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sostiene un encuentro con empresas petroleras para abordar el futuro del sector en Venezuela.

De acuerdo a medios internacionales entre las grandes compañías presentes en la reunión se encuentran Chevron, Exxon, Shell, entre otras.

Más temprano, el mandatario estadounidense escribió en su red Truth Social que este encuentro “se centrará casi exclusivamente en el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su pueblo”.

En una entrevista con The New York Times, realizada el 8 de enero, Trump afirmó señaló que "usaremos petróleo y lo tomaremos, bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela que lo necesita desesperadamente".

“Tenemos que reconstruir el país y lo haremos de forma muy rentable”, dijo.