Adiós a California: por qué los jubilados huyen al Medio Oeste para comprar casa este 2026

El 2026 marcará un hito demográfico en Estados Unidos: se estima que 6.5 millones de personas alcanzarán la edad de jubilación este año.

Ante este panorama, la gran pregunta para quienes entran en sus "años dorados" es dónde establecerse sin que el costo de la vivienda devore sus ahorros.

Un nuevo análisis de GOBankingRates, cruzando datos de Zillow Research y el Censo de EE. UU., revela una brecha abismal entre los mercados más asequibles y los que resultan prohibitivos para un jubilado promedio.

El paraíso está en el Medio Oeste

Si busca estirar su cheque de jubilación, mire hacia el centro del país. El Medio Oeste domina el ranking de los mejores mercados, con 15 de las 20 ciudades más recomendadas situadas en estados como Illinois, Indiana, Michigan y Ohio.

Ohio es el líder: Con cinco ciudades en el top 20, es el estado más sólido para comprar casa. Sandusky, Ohio , destaca con un 32.9% de hogares que ya perciben ingresos de jubilación, consolidándose como una comunidad vibrante para seniors.

Asequibilidad real: En ciudades como Weirton (Virginia Occidental) o Decatur (Illinois), solo se necesita un ingreso anual cercano a los $36,000 - $38,000 para calificar por una vivienda nueva.

Top 5: los mejores mercados para 2026

Saginaw, Míchigan: Ingreso necesario: $48,048 (Crecimiento de valor: 4.9%). Mansfield, Ohio: Ingreso necesario: $47,546. Kokomo, Indiana: Ingreso necesario: $49,883. Bay City, Míchigan: Ingreso necesario: $49,692. Midland, Míchigan: Ingreso necesario: $62,612 (Comunidad con 33.9% de jubilados).

California y Hawái: los mercados a evitar

En el extremo opuesto, el "Estado Dorado" se convierte en una pesadilla financiera para quienes no cuentan con ahorros millonarios. California concentra 11 de los 20 peores mercados para jubilarse en 2026.

San José, el más inasequible: Para comprar una casa aquí, un jubilado necesitaría ingresos de $368,861 anuales , destinando el 62% de su presupuesto solo a la vivienda.

Hawái y el Pacífico: Honolulu y Kahului también figuran en la lista roja, donde el costo de vida y los precios inmobiliarios son incompatibles con un ingreso de jubilación estándar.

Top 5: los mercados más costosos (evitar)

San José, California: Ingreso necesario: $368,861. San Francisco, California: Ingreso necesario: $268,428. Santa Cruz, California: Ingreso necesario: $266,158. Los Ángeles, California: Ingreso necesario: $226,556. Salinas, California: Ingreso necesario: $200,578.

Resumen de hallazgos por región

Para facilitar su elección, la tendencia de gasto se divide así: la zona muy económica se encuentra en Virginia Occidental y Ohio (especialmente Youngstown y Lima).

La zona asequible se mantiene en el cinturón industrial de Michigan e Indiana; la zona moderada/cara incluye ciudades como Austin y Boston; y la zona prohibitiva se concentra en la costa de California y Hawái.

