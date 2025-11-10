¡Alivio nacional! Trump propone hipotecas a medio siglo para estimular el mercado inmobiliario: la administración ya trabaja en el plan

Suscríbete a nuestros canales

La propuesta de Trump sobre hipotecas a 50 años busca reducir las cuotas mensuales y fomentar la compra de viviendas en Estados Unidos. Esta iniciativa está orientada a moderar los costos mensuales que enfrentan los compradores potenciales tras el incremento de los precios inmobiliarios.

Según información obtenida del portal web de El Tiempo, la medida pretende ser una continuación adaptada de políticas históricas que buscaron facilitar la adquisición de casas.

La propuesta ya cuenta con respaldo y trabajo en curso por parte de entidades gubernamentales, lo que confirma su avance dentro de la administración actual.

Inspiración histórica en políticas de vivienda

Donald Trump ha hecho comparación entre su plan y las políticas implementadas por Franklin D. Roosevelt durante su gobierno, especialmente en las hipotecas a 30 años promovidas por la Administración Federal de Vivienda (FHA).

Esta referencia a iniciativas anteriores busca enmarcar la estrategia en un contexto de respuesta a crisis económicas y habitacionales.

Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), confirmó que la propuesta está en desarrollo. Destacó que la hipoteca a 50 años podría ser una herramienta para promover el acceso a la vivienda, principalmente para personas jóvenes que buscan su primera propiedad.

Debates y cuestionamientos sobre la propuesta

La iniciativa ha generado críticas incluso entre miembros del propio Partido Republicano. Marjorie Taylor Greene afirmó que la medida favorecerá a bancos y constructores mientras los compradores asumirían mayores intereses a largo plazo. Expertos financieros advierten que, aunque las cuotas serían menores en el corto plazo, el costo total del crédito aumentará considerablemente.

Además, se señalan riesgos asociados a plazos hipotecarios extendidos, como una menor capacidad de ahorro y un posible aumento en los precios del mercado inmobiliario, dado que las deudas se prolongarían durante muchas décadas.

Estas fórmulas suelen implementarse en contextos de crisis económica para incentivar la demanda, pero su impacto final depende de factores como las tasas de interés y el comportamiento del crédito.

