¿Las tienes en tu bolsillo? Cómo identificar las nuevas monedas de 2026 que celebra los 250 años de Estados Unidos

El 2026 comenzó con un tesoro en los bolsillos de los estadounidenses. La Casa de Moneda de EE. UU. puso oficialmente en circulación la colección conmemorativa por el 250.º aniversario de la nación, una serie histórica que redefine el diseño de las monedas de uso diario.

Esta edición especial del Semiquincentenario no solo es una pieza de colección, sino un símbolo de "una unión más perfecta".

Si recibes cambio en una tienda, presta atención: podrías estar sosteniendo una pieza de historia con la doble fecha 1776-2026.

Guía para identificar las nuevas monedas en circulación

A diferencia de las emisiones estándar, estas piezas presentan iconografía renovada y lemas potentes que celebran la libertad. Aquí te decimos qué buscar en cada denominación:

1. El Níquel (5 centavos)

Aunque mantiene la efigie de Thomas Jefferson y su mansión de Monticello, la clave para identificar la edición especial es la doble fecha 1776-2026 grabada en el metal. Es el cambio más sutil, pero el más importante para los numismáticos.

2. La Moneda de Diez Centavos (Dime)

Este diseño rompe con la tradición.

Anverso: Presenta a una Lady Liberty con el cabello al viento y un gorro de barras y estrellas.

Reverso: Un águila en vuelo y la frase "Liberty Over Tyranny" (Libertad sobre la tiranía).

3. Los 5 nuevos Cuartos de Dólar (Quarters)

Esta es la parte más variada de la colección, con cinco diseños que narran el origen del país:

Pacto del Mayflower: Muestra a dos peregrinos abrazándose y al famoso barco navegando hacia el oeste.

Guerra Revolucionaria: Presenta el busto de George Washington y a un soldado del Ejército Continental resistiendo en Valley Forge.

Declaración de Independencia: Rinde homenaje a Thomas Jefferson y destaca la Campana de la Libertad con su icónica grieta.

Constitución de EE. UU.: Honra a James Madison y al Independence Hall con la poderosa frase "Nosotros, el Pueblo" .

Discurso de Gettysburg: Presenta a Abraham Lincoln y dos manos entrelazadas, simbolizando la unidad nacional.

4. Medio Dólar (Half Dollar)

La pieza más grande de la colección muestra a la Estatua de la Libertad y una alegoría de la Libertad pasando la antorcha. Incluye el lema: "El conocimiento es el único guardián de la verdadera libertad".

¿Por qué estas monedas son tan importantes?

Según Kristie McNally, directora de la Casa de Moneda, el objetivo es que cada estadounidense tenga "en la palma de su mano los 250 años de historia de nuestra nación".

Los diseños fueron seleccionados por el Secretario del Tesoro tras pasar por estrictos comités de Bellas Artes, asegurando que cada detalle refleje los ideales de libertad.

