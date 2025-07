¡Un tesoro en tus bolsillos! Las monedas de 25 centavos más valiosas en numismática: aprende a identificarlas

Suscríbete a nuestros canales

La moneda de 25 centavos de Delaware de 1999-P es una de las más buscadas debido a un error peculiar y que la hace muy valiosa en el mercado de subastas en Estados Unidos (EEUU).

Según una publicación de La Opinión, un quiebre en el troquel creó una línea que simula que el caballo está "escupiendo". Esta rareza, conocida como "Spitting Horse", puede valer entre $5 y $15 dólares y hasta $30 dólares o más en perfecto estado.

Las monedas en EEUU son valoradas por su antigüedad, historia, rareza, detalles de acuñación

¿Qué hace especiales a las monedas de 25 centavos?

En 2004, la Casa de Moneda de Denver acuñó dos variedades de la moneda de Wisconsin que ahora son muy codiciadas. Ambas presentan una hoja adicional en la mazorca de maíz.

La versión "Extra High Leaf" muestra la hoja más alta de lo normal, con un valor de alrededor de $50 dólares en circulación y más de $100 dólares sin uso.

La "Extra Low Leaf" tiene la hoja más cerca del queso, con un precio de unos $35 dólares circulada y hasta $80 dólares o más en condición impecable.

¿Cuáles son los errores más curiosos en las monedas de Minnesota y Kansas?

Las monedas de 25 centavos de Minnesota de 2005 presentan un fascinante efecto de duplicación en los árboles junto al lago.

Las variantes más notorias, donde se ve un árbol adicional o una duplicación evidente, pueden valer $50 dólares o más, mientras que las menos evidentes se venden desde $5 dólares.

En Kansas, un error aún más particular en la moneda de 2005-P ha dejado incompleta la frase nacional, apareciendo como "IN GOD WE RUST" en lugar de "TRUST".

Este descuido, causado por grasa en el troquel, eleva el valor de las monedas circuladas entre $15 y $30 dólares, y hasta $50 dólares o más en estado nuevo.

