Saime activa nueva jornada este 30 de agosto: conozca los trámites y requisitos a consignar

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de cedulación y verificación de datos en sus oficinas a nivel nacional.

Según información publicada por Saime en su cuenta oficial de Instagram, el operativo se realizará sin necesidad de cita previa, en horario comprendido entre 8:00 a.m. y 2:00 p.m.

Jornada de cedulación y verificación de datos del Saime

De acuerdo con el organismo la jornada de cedulación sin cita está dirigida a los ciudadanos mayores de 18 años que requieran renovar el documento. Cabe destacar que para este trámite no necesita presentar ningún requisito.

Mientras que, el operativo para la verificación de datos del Saime es exclusivamente a personas cuyo número de cédula se encuentre entre los 22 y los 32 millones, según confirmó el organismo en su comunicado oficial.

Los ciudadanos venezolanos deben presentar una copia simple de su acta de nacimiento. En el caso de naturalizados, se requiere certificación o gaceta oficial correspondiente.

Además, el Saime reiteró que todas sus oficinas estarán habilitadas para este proceso, lo que facilita el acceso en cualquier región del país.

Finalmente, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

