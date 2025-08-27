El INTT tendrá despliegue en avenida clave de Caracas en las próximas horas: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tendrá despliegue en avenida clave de Caracas.

A través de sus redes sociales, el INTT compartió los detalles y exhortó a los conductores a tomar previsiones.

El INTT tendrá despliegue en avenida clave de Caracas

De acuerdo con el INTT, actualmente, se desarrollan labores de demarcación vial en la Avenida Baralt.

De igual forma, precisó que las cuadrillas ejecutan las acciones desde las 8:00 de la noche.

"Estos trabajos forman parte del Plan de Mejora y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, con el objetivo de optimizar la seguridad y la movilidad en la zona", se lee en la cuenta de Instagram del INTT.

Recientemente, Luis Granko,presidente del INTT, anunció que arrancarán labores de demarcación de pasos peatonales en las Avenidas Baralt y Urdaneta de la Gran Caracas, así como en algunas avenidas principales de otros estados del interior del país.

“Esta es la expresión concreta de nuestro compromiso con la seguridad vial y el respeto a los transeúntes”, dijo Granko, durante el programa en Conexión Radial.

Estas acciones que se ejecutarán en favor de los peatones y del orden del tránsito son atribuciones del INTT, según el Artículo 23, numeral 23, de la Ley de Transporte Terrestre, que reza: “Controlar y regular la colocación, conservación y mantenimiento de la señalización y demarcación en las vías”, acorde a lo establecido en el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube