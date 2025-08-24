INTT: conoce el paso a paso para obtener la certificación de taxista legal en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció un proceso importante que debes conocer para poder ofrecer el servicio de taxi de manera legal.

Esta certificación especial es un trámite obligatorio y forma parte de las normas del país para regular el transporte público.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la certificación de taxista legal?

El INTT exige varios documentos para tramitar la certificación. El primer paso es una solicitud formal dirigida a la Gerencia de Transporte Terrestre.

También debes incluir información sobre cómo operarás, como las rutas, los horarios y las unidades que usarás. Es necesario presentar tu Registro de Información Fiscal (RIF) y el acta constitutiva de tu empresa, si la tienes.

Además, debes entregar documentos de tu vehículo, como el Certificado de Registro y los seguros obligatorios. El INTT pide una póliza de responsabilidad civil y otra de accidentes para el conductor y los pasajeros.

Tu vehículo deberá pasar una revisión técnica para verificar que cumple con las normas: ser de color blanco, tipo sedán y tener un damero. Por último, debes llevar fotografías del carro y el comprobante de pago por el trámite.

¿Dónde tramitar la certificación?

Para obtener la certificación, debes llevar todos los documentos a la sede principal del INTT o a una de sus oficinas regionales autorizadas.

Una vez que aprueban tu solicitud, te entregan la certificación. Este documento te permite trabajar como taxista de manera legal por un tiempo determinado, según las reglas del INTT.

