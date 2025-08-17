¡Atención conductores!: conoce el proceso para cambiar las placas de vehículos en el INTT

Suscríbete a nuestros canales

Las placas son el documento de identidad de los vehículos; el trámite de cambio es un proceso que se debe realizar ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

“Todo vehículo que circule por el territorio nacional debe portar, de manera visible, sus correspondientes placas identificadoras, colocadas en la parte delantera y la otra en la parte posterior, en los sitios especialmente destinados a tal fin”, así lo establece el Artículo 59 de la Ley de Transporte Terrestre vigente.

Proceso y requisitos para cambiar las placas de vehículos ante el INTT

“Circular sin placas identificadoras o con las placas que no correspondan al vehículo, o con diseños distintos a los establecidos por la autoridad competente”, es motivo de sanción de acuerdo con la base legal del Artículo 107 de la Ley, numeral 1, según refiere el INTT en su portal web.

De igual modo, se aclara en el artículo 60 del instrumento legal vigente de transporte, que las placas se cambian por deterioro, robo, hurto, extravío o por portar matrículas anteriores a la actual.

Para cambiar las placas identificadoras de un vehículo, el usuario debe presentar los siguientes requisitos, en cualquiera de las oficinas del INTT desplegadas en el país:

1. Planilla Única de Trámite, debidamente pagada por cualquiera de los canales autorizados.

2. Cédula de identidad laminada (vigente).

3. Certificado de Registro de Vehículos (Original).

4. Constancia de Experticia de Seriales Original, otorgada por la PNB.

5. Placas identificadoras del vehículo (físicas).

6. En caso de Pérdida o Robo de Placas Identificadoras de Vehículos, consignar la respectiva denuncia realizada ante el CICPC (Original).

