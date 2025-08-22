El INTT exige a chiveras y chatarreras regularizar su situación: estos son los trámites que deben hacer

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a través de su Gerencia General de Servicios Conexos, exhortó a los prestadores de servicios de Centros de Componentes Automotrices Usados (chiveras) y de Centros de Reciclaje de Componentes Automotrices Usados (chatarreras), para que regularicen su situación legal en los próximos días y eviten sanciones administrativas.

Durante una reunión extraordinaria, las autoridades del INTT revisaron los requisitos necesarios para el otorgamiento de la Licencia de Operaciones, documento indispensable para el funcionamiento legal de estos establecimientos, refiere una NDP.

El INTT exige a chiveras y chatarreras regularizar su situación

En el encuentro, se brindó orientación a los asistentes, y se aclararon dudas sobre el proceso de registro y actualización, con el fin de facilitar una gestión rápida y eficiente.

La gerente general de Servicios Conexos, Edith Sánchez, destacó que “es responsabilidad de los propietarios y encargados de los establecimientos cumplir con la normativa vigente, no solo por razones legales, sino como parte de un compromiso ético con el ordenamiento urbano y la seguridad vial”.

Asimismo, reiteró que el INTT tiene toda la disposición de acompañar a los prestadores de servicio en el cumplimiento de sus obligaciones.

Como parte de esta iniciativa, la Gerencia General de Servicios Conexos efectuó inspecciones en varios estados del país, para verificar que estos establecimientos operen conforme a los requisitos establecidos.

Los pasos generales para obtener la Licencia de Operaciones incluyen:

Registro en el sistema del INTT: Acceder a la página web oficial del INTT (intt.gob.ve) y crear un usuario o iniciar sesión para completar la Planilla Única de Trámite.

Presentación de documentos: Consignar la documentación requerida por el sistema, que para personas jurídicas suele incluir copias del Registro Mercantil y del RIF de la empresa.

Inspección y pago de aranceles: Realizar los pagos de los aranceles correspondientes a la Inspección Técnica y al Registro de Servicios Conexos.

