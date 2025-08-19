El INTT anuncia nuevos operativos: ¿Cuándo y dónde?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 19 de agosto, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que llevará a cabo nuevos operativos de trámites vehiculares.

De acuerdo con el reporte oficial, las jornadas se ejecutarán en cinco estados del país.

¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los nuevos operativos del INTT?

Desde este miércoles 20 y hasta el viernes 22 de agosto, los funcionarios del INTT se desplegarán.

El objetivo es proporcionar servicios de calidad al pueblo y llegar a todas las comunidades del territorio nacional.

Durante estas jornadas, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a los servicios del INTT y actualizar su documentación.

Los operativos se realizarán en los siguientes lugares:

20 de agosto

Alcaldía del municipio Acevedo, estado Miranda.

21 de agosto

Sector Santa Cruz, Puerto Cabello

Sede del Movimiento Por la Paz y la Vida, Quinta Crespo – Caracas.

22 de agosto

Centro Comercial Economía Comunal Alí, en Los Teques.

En enero de este año, el presidente del INTT, Luis Ignacio Granko Arteaga, anunció el despliegue de operativos especiales móviles en las calles del país, para garantizar el acceso a los diversos trámites que ofrece el ente.

En tal sentido, en el estreno de su programa “INTT en Conexión Radial”, dio a conocer las acciones prioritarias que llevará a cabo la institución para optimizar el servicio de transporte terrestre en el país.

Entre esas acciones, destacan una campaña contra la gestoría, el fortalecimiento de la seguridad vial en todos los corredores viales del país, la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, un Registro Nacional de Transporte Público, un plan de matriculación masivo y la continua integración del INTT en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

