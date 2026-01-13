Rusia desafía a Trump: Moscú asegura que sus activos petroleros en Venezuela son propiedad rusa e intocables

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Rusia respondió de manera contundente a las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de la industria petrolera en Venezuela.

Según un reporte de la Agencia Reuters, Moscú calificó los activos que desarrolla en el país suramericano como "propiedad legítima" de la Federación Rusa y aseguró que sus empresas continuarán operando en territorio venezolano.

El origen de la tensión

La reacción de Moscú surge tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien el pasado viernes sugirió que, tras las recientes acciones de su administración, Estados Unidos ejercería un control estratégico sobre el sector energético de Venezuela. Trump llegó a mencionar que enviaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, anteriormente destinados a China, hacia puertos en los Estados Unidos.

Sin embargo, a través de la empresa estatal Roszarubezhneft, el Kremlin dejó claro que no cederá su posición. "Todos los activos en Venezuela pertenecen a Rusia", afirmó la compañía según citan agencias rusas y Reuters, subrayando que cumplirán con todos sus compromisos con socios internacionales.

Roszarubezhneft fue fundada en 2020 para adquirir los activos de la petrolera estatal Rosneft en Venezuela, luego de que Washington impusiera sanciones a las filiales de esta última. Actualmente, Rusia es uno de los principales socios del sector, controlando participaciones en empresas mixtas clave para la extracción de crudo.

