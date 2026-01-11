Donald Trump anuncia el cese del suministro de petróleo de Venezuela hacia Cuba

Suscríbete a nuestros canales

A través de su plataforma Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un giro radical en las relaciones energéticas del Caribe: Venezuela dejará de suministrar petróleo y recursos financieros a Cuba de manera inmediata.

El fin de la alianza energética

Según el mandatario estadounidense, la relación de intercambio que mantuvo a la isla durante décadas, basada en el envío de hidrocarburos venezolanos a cambio de servicios de seguridad y asesoría cubana, ha llegado a su fin.

Trump vinculó esta decisión con los recientes eventos militares, afirmando que la estructura de seguridad externa que operaba en territorio venezolano se ha visto desarticulada tras las acciones tácticas de Estados Unidos ejecutadas la semana pasada.

"Venezuela ya no necesita protección de quienes los mantuvieron bajo control durante tantos años", expresó el mandatario en su mensaje. "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos".

Consecuencias para la región

El anuncio marca un hito en la política exterior de la región, pues el suministro venezolano ha sido históricamente el pilar energético de la economía cubana. Trump fue enfático al declarar que el flujo de recursos será nulo a partir de ahora: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!".

En el cierre de su comunicado, el presidente estadounidense dirigió un mensaje directo a las autoridades de La Habana, sugiriendo la necesidad de alcanzar un acuerdo político antes de que la situación se deteriore aún más. "Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", concluyó el mensaje firmado como Presidente DJT.

Hasta el momento, ni la Cancillería de Venezuela ni el Gobierno de Cuba han emitido una respuesta oficial ante estas declaraciones.

