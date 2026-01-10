¿Qué le dijeron las petroleras a Trump? Algunas con cautela y otras confirman su inversión en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la reunión de alto nivel en la Casa Blanca con los principales ejecutivos energéticos del mundo para lograr un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, varios directivos de importantes petroleras se manifestaron y dieron sus puntos de vista ante la posibilidad de inversión en el país.

El consejero delegado de Repsol, el español Josu Jon Imaz, destacó la oportunidad abierta de volver a trabajar en el país, y agradeció directamente al mandatario por haber “abierto la puerta a una Venezuela mejor”. Destacó que busca expandir su presencia actual de 45.000 barriles diarios brutos.

“Acojo su mensaje, señor presidente: estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy estamos produciendo 45.000 barriles diarios, brutos, y estamos preparados para multiplicar por tres esa cifra en los próximos dos o tres años, invirtiendo con fuerza en el país, siguiendo su recomendación, si usted nos lo permite, por supuesto, y dentro de un marco comercial y legal que pueda permitir ese crecimiento”, afirmó Imaz durante su breve intervención.

Chevron destacó décadas de trabajo en Venezuela

Por parte de Chevron, el vicepresidente Mark Nelson, quien actuó en representación del director ejecutivo Mike Wirth, enfatizó la importancia de la política energética de la administración actual y agradeció al presidente por "seguir manteniendo la dominación energética estadounidense en primer plano".

"Chevron ha sido parte del pasado de Venezuela. Sin duda, estamos comprometidos con su presente. Y, como orgullosa empresa estadounidense, esperamos con ansias ayudarla a construir un futuro mejor", apuntó Nelson ante los funcionarios presentes.

Mientras tanto, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, mostró cautela ante la situación geopolítica actual, y pidió que se produjera un marco legal en el país que le permita a su compañía invertir en el país.

Por su parte, el ejecutico de ConocoPhillips, Ryan Lance, evitó confirmar que operarán inmediatamente, mientras que Harold Hamm, CEO de Continental Resources, mostró prudencia sobre la exploración de su empresa.

Ejecutivos presentes en la reunión

Josu Jon Imaz : Consejero Delegado (CEO) de Repsol (España).

: Consejero Delegado (CEO) de (España). Mark Nelson : Vicepresidente de Chevron (quien habló en representación del CEO Mike Wirth).

: Vicepresidente de (quien habló en representación del CEO Mike Wirth). Darren Woods : Presidente y CEO de ExxonMobil .

: Presidente y CEO de . Ryan Lance : Presidente y CEO de ConocoPhillips .

: Presidente y CEO de . Lane Riggs : CEO y Presidente de Valero .

: CEO y Presidente de . Maryann Mannen : Presidenta y CEO de Marathon Petroleum .

: Presidenta y CEO de . Harold Hamm : Fundador y Presidente de Continental Resources (acompañado de directivos de su firma).

: Fundador y Presidente de (acompañado de directivos de su firma). Matt Sheehy: Presidente y CEO de Tallgrass Energy.

Además de estas grandes empresas, en la reunión estuvieron presentes representantes de alto nivel de las siguientes firmas:

Eni (Italia)

Shell (Reino Unido)

(Reino Unido) Halliburton

Trafigura (Singapur/Suiza)

(Singapur/Suiza) Vitol Americas

HKN Energy

Aspect Holdings

Raisa Energy

Hilcorp

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube